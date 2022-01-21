“Gençleri gelecek belirsizliğinden kurtaracağız”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, gençlerin gelecek belirsizliğinden kurtulması için uğraş verdiklerine dikkat çekti



Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, gençlerin gelecek belirsizliğinden kurtulması için uğraş verdiklerini belirterek, dünya gençleri gibi Kıbrıslı Türk gençlerin de aydınlık bir geleceği istemesinin, ambargolardan uzak spor yapabilmesinin ve uluslararası toplumun bir parçası olmasının hakları olduğunu kaydetti.

Özyiğit, “Geleceği Konuşuyoruz” adlı seçim özel programına katıldı. Seçime katılacak partilerin genel başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen programda konuşan Özyiğit, TDP’nin gençlere yönelik vizyonu ile plan ve projelerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs arasında hentbol maçı oynandığına dikkat çeken Özyiğit, “Çözümsüzlük şartları en çok bizi etkiliyor. Gençlerimizi etkiliyor. Türk takımı gelip mesela KKTC'de dostluk maçı bile yapamıyor. Bizim de çok yetenekli gençlerimiz var. Ancak mevcut şartlarda TC ile Güney maç yaparken bizim gençlerimiz sadece seyrediyor. Bu böyle gitmemeli, bundan kurtulmanın tek yolu da çözümdür. Çözüm derken de nasıl bir çözüm isterse olsun anlayışında da değiliz. Çözümde temel ilkelerimiz eşitlik, özgürlük ve güvenliktir. Bunlar da olmazsa olmazlarımızdır” diye konuştu.

Kıbrıs Türk gençliğinin uluslararası hukuk içinde, kendi kimlikleri ile çağdaş medeni bir düzende yaşamalarının en doğal hakkı olduğunu belirten Özyiğit, çözümün en çok gençlerin yararına olacağını vurguladı.

Kıbrıs Türk gençliğinin geleceğinin, çağdaş, demokratik, laik, barış kültürünün egemen olduğu bir gelecekte olduğunu belirten Özyiğit, TDP olarak kendilerinin de bunun için uğraş verdiklerini kaydetti.

Cemal Özyiğit, TDP’nin, gençliğin ideallerinin ve hayallerinin düşünülmediği hiçbir politikayı desteklemediğini belirtti.

Vicdani reddin yasallaşması, toplum hizmeti anlayışının gelişmesi ve askerlik hizmeti süresinin azaltılarak, askerlik hizmeti yerine alternatif kamu hizmeti seçeneklerinin uygulanmasının sağlanmasının hedefleri arasında olduğunu belirten Özyiğit, ayrıca gençliğin geleceğine yönelik, planlı ve programlı eğitim yatırımları, internet servis hızı ve kalitesinin artırılması için yatırımlar yapılarak, genç yatırımcılar ve dijital yatırımların destekleneceğini kaydetti.



