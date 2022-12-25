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Gazimağusa'da Süleyman Uluçay önde

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Gazimağusa'da Süleyman Uluçay önde
Gazimağusa’da 98 sandığın 70’i açıldı. CTP Gazimağusa Belediye Başkan adayı Süleyman Uluçay, yüzde 50.06 oy oranı ile ilk sırada yer alıyor.
YSK’dan alınan son verilere göre, Gazimağusa Belediye Başkanlığı için sonuçlar şöyle:
CTP Gazimağusa Belediye Başkan adayı Süleyman Uluçay yüzde 50.06
UBP Gazimağusa Belediye Başkan adayı Erdal Özcenk yüzde 37.96
Bağımsız aday Salih Oktay yüzde 8.92
TDP Başkan adayı Umut Kadı yüzde 1.94
Bağımsız aday Habibe Çetin yüzde 1.12.
 
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