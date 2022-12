"Gardiyanoğlu, söz vermişse yapar"

UBP LTB Başkan adayı Sadık Gardiyanoğlu, ışık görmediği, sözünü almadığı hiçbir projeyi halkın önüne sunmayacağını belirterek, "halkın da daha önce olduğu gibi, Gardiyanoğlu’nun ne söz vermişse yapacağını bileceğini" kaydetti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan Adayı Sadık Gardiyanoğlu'nun Seçim Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, LTB Başkan Adayı Gardiyanoğlu, katıldığı bir TV programında, 25 Aralık Yerel Seçimlerine dair açıklamalarda bulundu.

Seçilmesi halinde “Lefkoşa’nın Sadık Bir Başkanı” olacağını belirten Gardiyanoğlu, her kesimi kucaklayan bir yönetim anlayışı ile LTB’yi yöneteceklerini söyledi.

“Lefkoşa aydınlığa kavuşacak”

“Bu iş niyet meselesidir, niyetiniz varsa başarırsınız” ifadelerine yer veren Gardiyanoğlu, “Bir şehri yönetmeye talipseniz her kesimi, her rengi kucaklayarak, elinizi taşın altına koyacaksanız” dedi ve belediye başkanı olması halinde ilk görevinin şehri aydınlatmak olduğunu kaydetti.

Gardiyanoğlu, “Seçilmem sonrasında Lefkoşa’nın tüm ışıkları yanacak” diye konuştu.

“Çöp ve moloz yığınları altında kalan 52 yeşil alanın bir yıl içinde kullanıma açılacağını” vaadeden Gardiyanoğlu, “Hamitköy, Marmara, Ortaköy, Küçük Kaymaklı, Surlariçi, Metehan ve diğer bölgelerde toplam 52 yeşil alan moloz ve çöp yığını altında. Artık çöpe öyle alışıldı ki mahalleli burasının yeşil alan olduğunu bilemiyor. Mahalle çocuklarının oynayacağı, zaman geçireceği bir yer bile yok. Çocuklarımız sosyalleşemiyor. Biz göreve geldiğimizde mahallede çocukların vakit geçirebileceği güvenli alanları inşa edeceğiz” dedi.

“Lefkoşa trafiği tarih olacak”

Gardiyanoğlu, seçilmesi halinde "trafik sorununun da iki yıl içinde tarih olacağını" şu sözlerle aktardı:

“Trafiğin en sıkışık olduğu YDÜ Bulvarı, Göçmenköy – Sanayi Işıkları, Taşkınköy Sanayi Işıkları, Kaymaklı Kavşağı, Hamitköy Kavşağı ve Başbakanlık ışıkları. Bu 6 kavşakta ve Dereboyu’nda yapacağımız projelerle trafik sorunu ortadan kalkacak.”

Kaderine terk edilen mahallelerden birinin de Hamitköy olduğunu öne süren Gardiyanoğlu, kanalizasyon atıklarının evlerin önünden geçtiğini söyledi ve bölgedeki alt yapı sorunlarının giderileceğini belirtti.

Gardiyanoğlu, ailelerin Lefkoşa’da hafta sonu vakit geçirebilecekleri bir yer olmadığını da savunarak, seçilirse Hamitköy’de herkesin ulaşabileceği bir Doğa Parkı açılışı yapacaklarını kaydetti.

“10 yıllık borcu 2 buçuk yıl içerisinde kapatacağız”

"Tüm projelerinde belediyenin öz kaynaklarını kullanmadan ilerleyeceklerini" dile getiren Gardiyanoğlu, “İstesek de belediyenin öz kaynağını kullanamayız, çünkü öyle bir öz kaynak yok. Belediyenin şu anki mevcut borcu 334 milyon 584 bin TL. Önlem alınmazsa bu borç 4 yıl sonra 664 milyon TL’ye ulaşacak. Biz 10 yıldır kapanmayan belediye borcunu 2 buçuk yıl içinde kapatacağız” dedi ve 15 yıl önce alınan büyük araçların yenilenmesi gerektiğinin altını çizerek, “Belediyenin tüm araçları ilk 6 ay içinde yenilenecek” ifadesini kullandı.

LTB’nin tanınmışlığından yararlanarak, kültürün yaşatılması ve geleceğe aktarılması ile ilgili çalışmalar yapacaklarını aktaran Gardiyanoğlu, “Bir genç dünyayı değiştirir sloganı” ile Lefkoşa Güneş Spor Kulübü’nü kurduklarını hatırlattı ve derdinin kalıcı eserler bırakmak olduğunu vurguladı.

“Medeniyetlerin tüm mimari doku ve kültürünün yaşatıldığı Surlariçi, bizim tarihimizdir” ifadelerine yer veren Gardiyanoğlu, “Yaptığımız projeler, Lefkoşa’da kalıcı olacak çünkü proje benim işim” dedi.

Gardiyanoğlu, yol ve kaldırım çalışmalarında “Engelsiz Bir Lefkoşa” olmadığını savunarak, şu ifadeleri kullandı:

“Engelsiz Lefkoşa diyorsunuz, öyle bir kaldırım yapmışlar ki ben yürüyemedim. Eğer buysa Engelsiz Lefkoşa bırakın engelli kalsın, insanlarla dalga geçer gibi bir kaldırım yapılmış. Engelli biri 15 metre yardım almadan kendi tekerlekli aracını süremez.”