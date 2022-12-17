Gardiyanoğlu: “LTB iş araçlarına lastik ve akü alamayacak hale getirildi”

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin iş araçlarına lastik ve akü bile alamayacak duruma getirildiğini ifade eden Gardiyanoğlu, sokakları koyu karanlığa büründürülen şehirde güvenliğin nasıl sağlanacağını sordu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan Adayı Sadık Gardiyanoğlu, Kamu İşçileri Sendikası’nı (KAMU-İŞ) ziyaret etti. UBP'den yayımlandığı şekliyle ziyaret haberi aşağıdadır

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan Adayı Sadık Gardiyanoğlu, Kamu İşçileri Sendikası’nı (KAMU-İŞ) ziyaret ederek, Genel Başkan Ahmet Serdaroğlu ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

“Kamu-İş Genel Başkanı Serdaroğlu, Başkent Lefkoşa’nın belediye hizmetleri bakımından ciddi sorunlar yaşadığına işaret ederek, Gardiyanoğlu’nun göreve gelmesiyle bu sorunların aşılacağına olan inancını dile getirdi.

UBP Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Sadık Gardiyanoğlu da, Kamu-İş’e daha önceleri de bir çok kez farklı nedenlerle gelmiş olduğunu anımsatarak, “Kamu-İş bizim paydaşımızdır, dert ortağımızdır. Yıllardır aynı çizgide, aynı dava uğruna yürüdüğümüz bir sendikadır” dedi.

Lefkoşa’yı boş bir tuale benzeten Gardiyanoğlu, özellikle son dört yılda Lefkoşa’ya neredeyse hiç yatırım yapılmadığını vurguladı.

Gardiyanoğlu, mevcut başkanın enkaz edebiyatı yaparak göreve gelmiş olduğunu hatırlattı ve “biz siyasiler bir makama mevcuttan daha iyisini yapmak için aday oluruz. Mevcut başkan göreve geldiğinde belediyenin mali durumuyla ilgili olarak ilk üç yılda toparlanma, ekonomik tedbirler, ekonomik kaynaklar, ek gelirler yaratacağını ve dördüncü yılda da projeler yapacağını söylemişti. Ancak dört yıl tamamlandı ve 2018’e gelindi. O gün bir dönem daha istiyorum dedi. Lefkoşalı da kendisine bir dönem daha verdi. Ben bugüne kadar seçilmiş tüm makamlara hep saygılı davrandım. Ancak gerçekleri de dile getirmek lazım. Mevcut başkan son döneminde de ne yazık ki verdiği sözleri tutmamıştır” dedi.

Sadık Gardiyanoğlu, mevcut başkanın Lefkoşa için yeni hiçbir şey sunamadığını ve sadece 10 yıl önce yaşanan bazı olayları gündeme taşımaya çalıştığını belirterek, “bu da demektir ki vizyon yok proje yok” şeklinde konuştu.

Lefkoşa’nın nüfusunun geceleri 80 bin olduğunu gündüzleri ise 150 bine ulaştığını ifade eden Gardiyanoğlu, Lefkoşa’nın tüm renklerin şehri olduğunu söyledi.

Sırf fotoğraf çektirmek amacıyla Avrupa’ya gitmek yerine buradaki AB makamlarıyla da görüşülebileceğine işaret eden Gardiyanoğlu, kendisinin de öyle yaptığını ve Kıbrıs’taki AB yetkilileriyle projelerini görüştüğünü anlattı.

Gardiyanoğlu, “AB KKTC’deki projelere katkı koymamak için ağır şartlar öne koşuyor. Bin dereden su getiriyor. Oysa aynı projeleri görüştüğüm TC Lefkoşa Büyükelçiliği KEİ Ofisi yetkilileri sunduğum tüm projelere koşulsuz ve eksiksiz destek verdiler. KEİ yetkilileri mevcut başkanın kendilerine çok fazla proje sunmadığını, sunduğu projelerde ise en basit evrakların bile eksik bırakıldığını söylediler. Kimseyi suçlamak istemem ama insanın aklına ister istemez, acaba isteyerek mi bu belgeler eksik bırakılıyor düşüncesi de geliyor” dedi.

KEİ Ofisi’ne KKTC’de kullanması için gönderilen kaynaktan 1.8 milyar TL’nin proje sunulmaması nedeniyle kullanılmadan geri iade edildiğine dikkat çeken Gardiyanoğlu, ortada bu kadar büyük bir kaynak ve bu kaynağa ulaşılması için de son derece basit koşullar varken, Lefkoşa için neden başvuru yapılmadığını sorguladı ve her Lefkoşalı’nın da bu durumu sorgulamasını istedi.

Sadık Gardiyanoğlu, son sekiz yılda ekonomik akıldan uzak bir şekilde yönetilmesinin Lefkoşa Türk Belediyesi’nin borcunun 350 milyona ulaşmasına neden olduğunu belirterek, azalması gereken borcun günden güne arttığını söyledi.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin iş araçlarına lastik ve akü bile alamayacak duruma getirildiğini ifade eden Gardiyanoğlu, sokakları koyu karanlığa büründürülen şehirde güvenliğin nasıl sağlanacağını sordu.

Gardiyanoğlu, mevcut başkanın sokak lambaları konusunda “benim sorumluluğum değil” açıklaması yapmasını da eleştirdi ve “bir belediye başkanı şehrinin her şeyinden sorumludur. Bu benim işim değil diyerek topu taca atma lüksü yoktur, olamaz” dedi.

