Gardiyanoğlu: “Gönülden gelen hizmet aşkıyla göreve talibim”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sadık Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni ziyaret ederek projelerini ve vizyonunu anlattı.

Gardiyanoğlu açıklamalarına, Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin üyesi bir mimar olmaktan her zaman gurur duyduğunu belirterek başladı.

Belediyenin borcunun 334 milyon TL’ye ulaştığının mevcut başkan tarafından da kabul edildiğini ifade eden Gardiyanoğlu, özel sektöre olan borcun ise miktarının bilinmediğinden ötürü bu rakama dahil edilemediğini söyledi.

Gardiyanoğlu, belediyenin doğumdan ötürü herkesi kucaklayan ve herkese her alanda can suyu veren bir kurum olduğunun altını çizerek, kendi belediyecilik anlayışını da bu gerçekten hareketle tesis ettiğini kaydetti.

“Derdim makam olsaydı aday olmazdım, çünkü zaten şu anda halkın verdiği bir görevi yürütmekteyim” diyen Gardiyanoğlu, Lefkoşa belediye başkanlığına gönülden gelen bir hizmet aşkıyla aday olduğunu vurguladı.

Sadık Gardiyanoğlu, belediyeciliğin ideoloji kaldırmayan bir yapıda olduğunun altını çizerek, “Bu işin sağı solu yoktur. Hizmet vardır” dedi.

Projelere bulacağı her katkının Lefkoşa’ya sağlayacağı yararı göz önünde tutarak her kesimle görüştüğünü aktaran Gardiyanoğlu, “Gidip de bir yerlerde video çekme ihtiyacı hissetmedim, çünkü kimseye bir şey ispatlamak zorunda değilim” ifadelerini kullandı.

Gardiyanoğlu, belediye sınırlarında devlete ait sorumlulukların da bulunduğunu anımsatarak, devletin bu sorumluluklarını yerine getirmediği durumlarda “bana ne” demek yerine devleti zorlayarak Lefkoşa için en iyisini elde etmeye kararlı olduğunu kaydetti.

Belediyenin yerel gelirlerinin yüzde 86’sının halen maaş ödemelerine gittiğine dikkat çeken Gardiyanoğlu, bu nedenle projeler için AB ve TC kaynaklarının yanı sıra özel sektör ve sivil toplum örgütleriyle de işbirliğine gideceklerini söyledi.



Sadık Gardiyanoğlu, sokak lambaları konusunda büyük bir hassasiyet ve kararlılık taşıdığını vurgulayarak, “KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı ile görüşerek hizmet alımı konusunda anlaştım. Göreve gelir gelmez buna ilişkin protokolü imzalayarak Başkent’i hak ettiği aydınlığa kavuşturacağım” dedi.