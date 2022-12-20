Gardiyanoğlu: “Enkaz edebiyatı yapmak, mazeretlerin arkasına saklanmak için aday olmadım”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan Adayı Sadık Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı ziyaret ederek, Yönetim Kurulu ve Oda üyeleri ile Lefkoşa’ya ilişkin vizyon ve projelerini paylaştı.

UBP Basın Bürosu tarafından ziyarete ilişkin yayımlanan haber şöyle:

Seçimi kazandıktan sonra, KKTC’nin uluslararası tanınırlığı bulunan iki kurumu olan Lefkoşa Türk Belediyesi ile Ticaret Odası’nın güçlerini birleştirerek dışa açılan kapıları güçlendirme hedefinde olduğunu dile getiren Gardiyanoğlu, “Bizler nereye aday olduğumuzu iyi biliyoruz, Belediyenin borcunun ne olduğunu biliyoruz, kaynakların ne olduğunu ve doğru zamanda doğru şekilde nereye kullanılması gerektiğini de iyi biliyoruz” dedi.

Sadık Gardiyanoğlu, LTB gelirlerinin yüzde 86’sını maaş ödemelerine harcamak zorunda olduğuna işaret ederek, “belediyenin şu anda kendi topladığı gelirleriyle bir yatırım yapması söz konusu değildir” şeklinde konuştu.

Ortaya koydukları tüm projelerin mali kaynağının bulunduğunu ve bunun kamuoyu ile de paylaşıldığına dikkat çeken Gardiyanoğlu, trafik ve sosyal konulardaki tüm projeleri ilk görev yılında tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Gardiyanoğlu, seçim ofisi olarak kullandığı binanın sahibine yönelik tehditlerin sonucunda ofisi devre dışı bırakmak zorunda kaldıklarını ifade ederek, “Demokrasimizi getirdikleri nokta bizi üzmektedir” dedi.

Ziyaretinde kendisine UBP Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan Adayı Hüseyin Amcaoğlu’nun da eşlik etmekte olduğuna işaret eden Gardiyanoğlu, trafik ve toplu ulaşım başta olmak üzere ortak hareket edilebilecek birçok nokta bulunduğunu kaydetti.

Buna rağmen Lefkoşa ve Gönyeli’nin mevcut başkanlarından kaynaklanan nedenlerle kavgalı olduğunu anımsatan Gardiyanoğlu, “kavgalı olarak, değil iki kardeş şehir olarak birlikte yapacağımız birçok iş var” dedi.

Sadık Gardiyanoğlu, sözlerini “Yapacak çok işimiz var. Nereye aday olduğumuzu biliyoruz. Mevcut başkan gibi enkaz edebiyatı yapmak için bu göreve aday olmadık. Hiçbir mazeretin arkasına saklanmadan icraat yapacağız” diyerek tamamladı.