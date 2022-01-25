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“Eserinizle övünebilirsiniz!”

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Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2022 Erken Genel Seçimi sonuçlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

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“Eserinizle övünebilirsiniz!”

 Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan’ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:
“Seçimler ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme sonrası yorumda bulunmak daha faydalı olacaktır.
Ancak şunu söylemem lazım.
Bu sonuçların çıkmaması adına çok çaba harcadık! Seçim öncesi emek, barış ve demokrasi güçlerinin ortak bir program etrafında en geniş demokratik birliği önerimiz gereken ciddiyet ile değerlendirilmedi.
Partisel, örgütsel ve kişisel hırs ve hesaplar, toplumsal çıkarların önünde tutuldu.
Sonuç ne yazık demokrasi ve sol güçler adına büyük bir başarısızlıktır!
Katkıda bulunanlar, eserinizle övünebilirsiniz!.”
 
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