Erken genel seçim için geri sayım

Erken genel seçim, pazar günü yapılıyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) ilan ettiği seçim takvimine göre yarın seçim propagandasının son günü. Yarın saat 18.00’den sonra propaganda ve propaganda nitelikli yayın yapılması, bu amaçla toplu SMS atılması yasak olacak.

YSK, propaganda sürecinin tamamlanacağı yarın saat 18.00’den sonra propaganda ve propaganda nitelikli yayın yapılmasının yasak olduğunu hatırlattı.

YSK duyurusuna göre, sosyal medya ve internet üzerinden yapılan paylaşımlar, haber sitelerinde yer alan banner yayınları ve toplu SMS’ler yasak. Bu yasak, haber sitelerinin toplu SMS’lerini kapsamıyor.

Yarın saat 18.00’den itibaren siyasal partilerin ve bağımsız adayların propaganda nitelikli yayın ve/veya bannerlerinin sitelerden kaldırılması gerekiyor. Yasanın 187. maddesinin “Oy verme gününden önceki gün saat 18.00'den sonra ve oy verme gününde genel veya halka açık yerlerde seçim propagandası için toplantı veya propaganda yapanlar veya bu amaçla yayınlarda bulunanlar veya her ne suretle olursa olsun seçimin düzenini bozabilecek veya oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasını etkileyebilecek nitelikte söz, yazı veya sair suretlerle propaganda yapanlar veya asılsız söylenti çıkaranlar, altı aya kadar hapis cezasına çarptırılabilirler.” dediğine işaret edilen duyuruda, propaganda nitelikli yayınlara yarın saat 18.00’den sonra devam edilmesi halinde madde 187 altında suç oluşturacağı ve bu yasağa uymayanlar hakkında toplama, kapatma ve erişimi engelleme dahil her türlü tedbirin alınacağı vurgulandı.

PAZAR GÜNÜ 19.00’A KADAR SEÇİM VE SONUÇLARINA İLİŞKİN HABER YAPILAMAYACAK

Seçim ve Halkoylaması Yasası uyarınca, oy verme işleminin saat 08.00’de başlayıp18.00’de sona ereceği pazar günü saat 19.00’a kadar radyo ve televizyonlarla her türlü yayın organı tarafından, seçim ve sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak.

Seçim günü, sandık alanları içerisinde veya civarında herhangi bir kişi tarafından aday ve/veya siyasi parti ambleminin veya işaretinin taşınması veya aday veya siyasi partinin propagandasını yapan renkleri çağrıştıran herhangi bir giysi ve/veya emtia ve/veya maske kullanılması yasak.

YSK, yasa gereğince, oy verme gününde uyulması gereken diğer yasaklara da işaret ederek, alkollü içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması, verilmesi ve içilmesinin yasak olduğunu vurguladı.

Bütün umumi eğlence yerlerinin oy verme süresince kapalı kalacağı, eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilebileceği ayrıca emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimsenin, köy, kasaba ve şehirlerde silâh taşıyamayacağı belirtildi.

6 İLÇEDE 763 SANDIK KURULACAK

Son milletvekilliği seçiminin 7 Ocak 2018’de yapıldığı ülkede, 4 yıl aradan sonra yeniden erken seçime gidiliyor.

203 bin 792 kayıtlı seçmenin bulunduğu KKTC’de, Cumhuriyet Meclisi’nde görev yapacak 50 milletvekilini belirlemek üzere pazar günü yapılacak seçimde, 6 ilçede 763 sandık kurulacak.

Sandık kurullarında 2 bin 289 kişi görev yapacak.

Sonuçlar, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) üzerinden duyurulacak. Sandıkların kapanmasının ardından 18.00-19.00 saatleri arasında seçimle ilgili yayın yapmak yasak olacak.

COVID ÖNLEMLERİ

Seçmenler, “Mühür”, “Mühür ve Tercih”, “Karma” olmak üzere 3 farklı şekilde oy kullanabilecek. Bu seçimde, 69x49 cm boyutlarındaki oy pusulaları renkli değil, siyah beyaz basıldı.

Sandık alanlarında Covid-19’la ilgili gerekli önlemler alınacak, seçmenlere eldiven de verilecek.

Oy pusulasındaki sıraya göre, Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Demokrat Parti (DP), Toplumcu Kurtuluş Partisi -Yeni Güçler (TKP-YG), Bağımsızlık Yolu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Halkın Partisi (HP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) olmak üzere seçime 8 siyasi parti 400 adayla katılıyor.

403 ADAY YARIŞACAK… ADAYLARDAN SADECE 131’İ KADIN

Üç bağımsız adayın da katılımıyla 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi’ne girebilmek için 403 aday yarışacak. Siyasal Partiler Yasası uyarınca yüzde 30 cinsiyet kotası uygulanan ülkede 23 Ocak’ta seçmenden oy talep eden adaylardan sadece 131’i kadın.

Siyasi partiler, seçim ve propaganda çalışmalarını daha çok medya ve sosyal medya üzerinden yürütüyor. Pandemi nedeniyle büyük mitinglerin yapılamadığı bu seçimde, adaylar bölge, köy ve sivil toplum örgütlerini ziyaret ederek seçmene mesajlarını iletme yöntemini uyguluyor. YSK’nın belirlediği ilan panoları yanında partilerin ve adayların, ücretli reklam alanlarında da poster ve dijital reklamları dikkat çekiyor.

EN FAZLA SEÇMEN LEFKOŞA İLÇESİNDE

İlçelerin çıkaracağı milletvekili sayısı, nüfusa göre yeniden hesaplanarak Lefkoşa’da 16, Gazimağusa’da 13, Girne’de 11, İskele’de 5, Güzelyurt’ta 3 ve Lefke’de 2 olarak belirlendi.

203 bin 792 seçmenin ilçelere göre dağılımı ise, Lefkoşa’da 65 bin 428, Gazimağusa’da 51 bin 149, Girne’de 44 bin 684, Güzelyurt’ta 15 bin 42, İskele’de 20 bin 550, Lefke’de 6 bin 639 şeklinde.

6 ilçeye kurulacak 763 sandıktan 231’i Lefkoşa’da, 196’sı Gazimağusa’da, 164’ü Girne’de, 55’i Güzelyurt’ta, 87’si İskele’de ve 30’u Lefke’de.

İlçe seçim kurulları tarafından eğitim de verilen sandık kurulu üyelerinin tümü aşılı kişilerden oluşuyor. 2 bin 289 sandık görevlisinin yanı sıra siyasi partiler de sandıklar için 2 bin 345 kişi görevlendirdi.

SEÇMENLER, NEREDE OY KULLANACAĞINI INTERNET ÜZERİNDEN ÖĞRENEBİLİYOR

Seçmenler pazar günü nerede oy kullanacağını internet üzerinden öğrenebiliyor. Sandık seçmen listelerinde kayıtlı olan seçmenler kimlik kartı numaralarıyla http://www.mahkemeler.net ve http://ysk.mahkemeler.net adreslerinden “nerede oy kullanacağım” linkinden sandık numarasını ve yerini görebiliyor.

MÜHÜR: BİR DEFA ‘EVET’ MÜHRÜ BASMAK YETERLİ…

Oylar, “Mühür”, “Mühür ve Tercih”, “Karma” olarak 3 farklı şekilde kullanılacak.

Mühürde seçmenler destelemek istedikleri partinin ambleminin altındaki karenin içine bir defa “evet” mührü basacak. Her mühürle o partinin 50 milletvekili adayına 1 oy gidecek.

Mührün bulaştığı oy pusulası geçersiz sayılacak. Bulaş olmaması için seçmenlerin mührü ilk önce seçim kabinde bulunan emici kağıda basması önem arz ediyor.

MÜHÜR VE TERCİH: İLÇEDEKİ ADAYLARIN YARISI KADAR TERCİH YAPMA ŞARTI VAR

Mühür ve tercih kullanacak seçmenler mühür vurdukları partinin 50 adayı arasında kalemle tercih yapılabilecek.

Her ilçeden aday tercih etme zorunluluğu olmayacak ancak tercih yapılacak ilçedeki adayların yarısı kadar tercih yapma şartı var.

Lefkoşa’da 16, Gazimağusa’da 13, Girne’de 11, Güzelyurt’ta 3, İskele’de 5, Lefke’de 2 aday olduğundan seçmenlerin Lefkoşa’da 8; Gazimağusa’da 6; Girne’de 5; Güzelyurt’ta 1; İskele’de 2; Lefke’de 1 tercih yapma hakkı var.

Söz konusu sayılardan daha az veya daha çok tercih yapılması halinde tercihler geçersiz sayılacak. Herhangi bir ilçede hatalı tercih yapılırsa sadece o ilçedeki tercihler geçersiz olacak. Her ilçede tercihler hatalı yapılsa da mühür geçerli sayılacak.

Tercihler, oy olmadığından sadece adayların parti içi sıralamasını etkileyecek, partilerin aldığı oy miktarına veya kaç milletvekili çıkaracağına etki etmeyecek.

KARMA: KURAL, EN AZ 23, EN FAZLA 50 ADAYA OY VERMEK

Karmada mühür kullanılmayacak. Kalemle oy pusulasındaki adaylar arasında seçim yapılacak. Kural, en az 23 en fazla 50 adaya oy vermek. Oyların en az iki parti veya bir parti ve bir bağımsız arasında paylaştırılması gerekiyor.

Her ilçede oy kullanma zorunluluğu yok ancak oy kullanılacak ilçede oylar karışık kullanılmalı ve en az aday sayısının yarısı kadar adaya oy verilmeli veya en fazla o ilçedeki aday sayısı kadar adaya karışık şekilde oy kullanılmalı.

Lefkoşa en az 8 en fazla 16; Gazimağusa’da en az 6 en fazla 13; Girne’de en az 5 en çok 11; Güzleyurt’ta en az 1 en çok 3; İskele’de en 2 en fazla 5; Lefke’de en az 1 en çok 2 adaya oy verilebilecek.

Bir ilçede bu sayılarda belirtilen en az aday sayısından az veya en fazla aday sayısından fazla adaya oy verilirse o ilçenin karma oyları geçersiz kabul edilecek.

Eğer oy kullanılan tüm ilçelerdeki geçerli karma oy sayısı 23’ün altına düşerse tüm karma oy pusulası geçersiz addedilecek. Eğer hatalı karma oyların haricindeki geçerli karma oyların toplamı 23’ün üzerinde 50 veya 50’den az ise oy pusulası geçerli olacak.

Hata payını en aza indirmek için karma oy kullanımında minimum olarak belirtilen 23’ün üzerinde adaya oy verilmesi gerekiyor.

SEÇMENDEN ADAPASS VEYA COVİD-19 TEST SONUCU TALEP EDİLMEYECEK

Oy vermek için sandığa gidecek seçmenlerden AdaPass veya Covid-19 test sonucu talep edilmeyecek. Seçmenlerin Covid-19 kurallarına uyması, maske takması zorunlu olacak. Ayrıca seçmenlere, seçim kabinine girmeden önce eldiven de verilecek. Sandıkların olduğu salonların havalandırılmasına dikkat edilecek; salonlarda dezenfektan da bulundurulacak.

TEMASLILAR OY VEREBİLECEK

Covid-19 salgını nedeniyle “temaslı” olan seçmenler de oy kullanabilecek. Covid-19 testi pozitif olanların ise sandık alanına gelmesi yasak olacak.

Sağlık Bakanlığı pozitif kişilerle ilgili listeyi seçimden önce YSK’ya bildirecek, liste ilçe seçim kurulları aracılığıyla sandık kurullarına aktarılacak. Covid-19 testi pozitif seçmenin sandık alanına gelmesi halinde seçmen polis denetimde alandan uzaklaştırılacak.

POZİTİF LİSTESİNDE OLAN ANCAK NEGATİF PCR SONUCU İBRAZ EDEN SEÇMENLER İÇİN İLÇE SEÇİM KURULU ARANACAK

Pozitif kişiler listesinde olduğu halde son 24 saat içinde yapılmış negatif PCR sonucu ibraz eden seçmen olması halinde sandık kurulu ilgili ilçe seçim kuruluna ulaşacak. Sandık kurulu üyeleri, ilçe seçim kuruluna danışmadan bu konuda herhangi bir karar veremeyecek.

SEÇİMDE 6 BİNE YAKIN KİŞİ ÇALIŞACAK

Yüksek Seçim Kurulu ile ilçe seçim kurullarında görev yapacaklar, sandık kurulu üyeleri, siyasi partilerin görevlendirdiği temsilciler ve polislerle birlikte seçimde 6 bin civarında kişi çalışacak. Her sandıkta bir polis görev yapacak. Seçim öncesinde bu kişilerin tümüne PCR testi yapılacak.

İLK ÖNCE PARTİLERİN OYLARI HESAPLANACAK

Seçim gününde Yüksek Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulları ile WhatsApp ve sabit telefon hatları üzerinde iletişim kuracak.

Sandıklar kapandıktan sonra ilk önce partilerin oyları hesaplanacak; yüzde 5 barajını geçip geçmedikleri belirlenecek. Hangi milletvekilinin Cumhuriyet Meclisi’ne girmeye hak kazanacağını mühürle karmadan aldığı oylarla tercihler belirleyecek. Resmi sonuçların açıklanmasının 24 saatten uzun sürmesi öngörülüyor.

ÇARŞAF LİSTEYLE İKİNCİ SEÇİM

KKTC’de 4 yıl önce yine milletvekilliği erken genel seçimi için sandığa gidilmiş, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’ndaki değişiklikle “çarşaf liste” ilk kez 7 Ocak 2018’de kullanılmıştı. Bu seçim, çarşaf listeyle gerçekleşecek ikinci seçim olacak.

Seçmenlerin, ikamet ettikleri ilçedeki milletvekillerini değil Cumhuriyet Meclisi’ndeki 50 milletvekilinin tümünü belirlemede etkili olmasına imkan veren çarşaf listede sonuçların cetvellere işlenmesi vakit aldığından önceki seçimde sıkıntılar yaşanmıştı. 2018 seçiminde oyların yüzde 11’i de geçersiz sayılmıştı.

KİM NEREDE OY KULLANACAK?

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, oyunu saat 12.00’de Şehit Tuncer İlkokulu’nda 145 numaralı sandıkta oy kullanacak.

Cumhuriyet Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Büyükkonuk İlkokulu 3 numaralı sandıkta saat 10.30’da; Başbakan, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun Şehit Tuncer İlkokulu 150 numaralı sandıkta saat 10.00’da oyunu kullanacak.

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın Girne 19 Mayıs Maarif Koleji’nde saat 11.00’de; Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun Polat Paşa İlkokulu’nda 41 numaralı sandıkta saat 12.00’de oyunu kullanacağı açıklanırken; Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın kayıtlı olduğu sandık ise Şehit Ertuğrul İlkokulu olarak bildirildi. Ancak Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ne saat oy kullanacağı öğrenilemedi. Alınan bilgiye göre YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik Şehit Tuncer İlkokulu’nda 143 numaralı sandıkta saat 12.00’de; CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Gönyeli İlkokulu’nda 70 numaralı sandıkta saat 11.00’de; DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Namık Kemal Lisesi 30 numaralı sandıkta saat 09.00’da; HP Genel Başkanı Kudret Özersay Beylerbeyi Köy Anaokulu Binası 75 numaralı sandıkta saat 10.30’da oyunu kullanacak.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı 9 Eylül İlkokulu 193 numaralı sandıkta saat 10.30’da; TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit 9 Eylül İlkokulu 199 numaralı sandıkta saat 11.00’de; TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu'nda 168 numaralı sandıkta saat 10.30'da; Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu Alayköy İlkokulu 8 numaralı sandıkta saat 10.30’da oy kullanacak.