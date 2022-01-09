Erişir: Sağlıkta kurtuluş Genel Sağlık Sigorta sistemidir

Toplumun sağlık anlamında artık refah seviyesinin gelişmesi gerektiğinin altını çizen UBP Girne Milletvekili adayı Prof. Dr. Ferhat Erişir, bunun için de ilk adım olarak Genel Sağlık Sigorta sisteminin hayata geçmesi gerektiğine vurguladı.

Türkiye’deki sağlık sisteminin vatandaşların sağlık hizmeti almasının önünü açtığını belirten Prof. Dr. Ferhat Erişir, katıldığı bir TV programında sağlık sisteminin nasıl iyileştirilebileceğiyle ilgili görüşlerini paylaştı.

Türkiye’deki sistemin ülkemizde de uygulanmasının hayata geçirilebilir olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ferhat Erişir,bunun başarılması durumunda hem vatandaşların daha iyi ve daha hızlı sağlık hizmeti alacağını, hem de ülkemizde sağlık sistemindeki kalitenin artmasından dolayı yurt dışından daha çok hasta gelmesinin yolunun açılacağını kaydetti.

Genel Sağlık Sigortası sisteminin hayata geçirilmesi yanında atılacak bazı adımların ardından ideal bir sağlık sistemine ulaşılabileceğini kaydeden Prof. Dr. Ferhat Erişir, “Her şeyden önce aile hekimleri var. ABD, İngiltere’de, Türkiye’de bu sistem var. Bağışıklık sistemi vardır. Bunları kontrol eden aile hekimidir. Aile hekimi varlığı merkez hastanelerindeki yükü hafifletecektir. Böylelikle merkezi hastanelerdeki yığılma azalacağı için daha iyi hizmet imkanı sağlanacaktır. İşte böyle bir ortamda sağlık hizmetindeki karışıklık kaotik ortam sıkıntılar gidecektir” diyerek neler yapılabileceğini özetledi.

Hekimleri, teşvik verilmesi gerekiyor

Kendisinin önceliğinin sağlık olduğunu ama sağlıkta sistemin oturtulmasının ekonomiye de katkısı olacağını dile getiren Prof. Dr. Ferhat Erişir, canla başla çalışan hekimlere destek olunmasının önemine vurgu yaptı.

Eğer hekimlerin de işin ucunu bırakacağı ortama sürüklenme yaşanırsa halk olarak çok kötü bir duruma düşüleceğinin altını çizen UBP Lefkoşa Milletvekili Adayı Prof. Dr. Erişir, “hekimlerimize teşvik verilmesi gerekiyor. Bu şekilde daha iyi performans almasını sağlarız. Yine yaptıkları işin zorluğunun farkında olmalısınız ve iltifatı eksik etmemelisiniz. İşte bu durumda genç dinamik bir hekim ordusu sağlamış oluruz” dedi.

