Erhürman: Yükseköğretimde potansiyeli en üst noktaya çıkaracağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, yükseköğretimin ülkenin can damarlarından birisi olduğunu söyledi ve bu potansiyeli en üst noktaya çıkaracaklarını belirtti. Erhürman, dış temsilciliklere de büyük görev düşeceğini ve temsilcilikleri bu konuda yeniden yapılandıracaklarını açıkladı.

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Erhürman, Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası’nı (DAÜ-SEN) ziyaret etti. Erhürman’a ziyaretinde milletvekili adayları da eşlik etti. Ziyaret esnasında konuşma yapan Genel Başkan Tufan Erhürman, CTP’nin 23 Ocak sonrası hedeflerini anlattı.

“AB KAYNAKLARINA ULAŞMAYI TAAHHÜT EDİYORUZ...”

Ülkedeki krizin aşılmasıyla ilgili projelerini de paylaşan Erhürman, halkın giderler kısmında dövize geçtiğini, gelirleri de Euro’ya sabitleyerek halkın alım gücünü koruyacaklarını belirtti.

Avrupa Birliği’nin pandemiden dolayı Güneye para akıttığını, Kuzeyin de bu kaynakları talep etme hakkı olmasına rağmen hükümet edenlerin böyle bir gaileye sahip olmadıklarını ifade eden Erhürman, göreve geldikten sonra CTP olarak bu kaynaklara ulaşacaklarını taahhüt etti. Gelirleri Euro’ya endeksleme noktasında kendilerine hayalci diyenlere seslenen Erhürman, “Şu anda KIB-TEK’ten proje hizmeti aldığınızda Sterlin ödüyorsunuz. Gümrükteki pek çok işlem döviz üstünden. Bu noktalarda her şey dövize endeksli olacak ama gelirler olmayacak öyle mi?” dedi.

“KIBRIS TÜRK HALKINI YENİDEN DIŞARIYA AÇMAK ZORUNDAYIZ”

Kıbrıslı Türklerin Avrupa Birliği’nden koparılmaya çalışıldığını dile getiren CTP lideri Tufan Erhürman, buna izin vermeyeceklerini ve yeniden halkı dışarıya açmak zorunda olduklarını söyledi. AB ile ilişki kurmayı en iyi CTP’nin bildiğini ifade eden Erhürman, “Avrupa’yla ilişki kurulacaksa, kaynaklara ulaşılacaksa, bilinmelidir ki doğru zemine basılması gerekiyor. Doğru zemin de iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federasyon zeminidir. O zemine basarak birçok kazanım elde etmiştik. Doğru zemine Kıbrıs Türk halkını tekrardan döndürmek iddiasıyla bu göreve talip olduk” şeklinde konuştu.

DAÜ-SEN Başkanı Ulaş Gökçe de yaptığı konuşmada ziyaretten dolayı CTP heyetine teşekkür etti ve CTP’nin hükümette olduğu dönemlerde birlikte çalışma fırsatı yakaladıklarını aktardı.