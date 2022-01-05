Erhürman "Yüksek tarımsal ürünlerin ihracatı teşvik edilecek"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, zeytin, narenciye, bağcılık, nar ve harnup gibi rekabet potansiyeli yüksek tarımsal ürünlerin, yüksek kalite standartlarında üretiminin ve ihracatının teşvik edileceğine vurgu yaptı

CTP’den yapılan açıklamaya göre, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve bazı milletvekili adaylarının Lefke bölgesini ziyaretinde Erhürman, son derece sıkıntılı günler yaşandığını, söz konusu sıkıntıların memleketi, uçurumun kenarına kadar getirdiğini savundu.

Pandeminin başından beri CTP olarak sürekli olarak öneriler yaptıklarını vurgulayan Erhürman, Ulusal Birlik Partisi (UBP) hükümetlerinin bu önerileri dikkate almadığını söyledi. Erhürman okulların aylarca kapalı kaldığını hatırlatarak, buna rağmen gerekli plan ve programların yapılmadığını savundu. Erhürman, öğrenciler arasında fırsat eşitsizliği yaratıldığının ileri sürerek, geçtiğimiz yıl ilk kez asgari ücretten vergi alınmaya başlandığını da belirtti. Erhürman, UBP zihniyetinin, bu toplumun gailesini çekmediğini savundu.

CTP Lideri Erhürman, “kurultaydan başka hiçbir şeyle ilgilenmeyen bir yapıyla karşı karşıya kalındığını” da ileri sürerek, “Bu memlekette artık bir şeyleri değiştireceğiz. Alım gücümüz her gün biraz daha azalıyor. Nasıl ki giderlerimiz dövize endekslidir, gelirler de dövize endeksli olacak” dedi.

Gelirlerin dövize endekslenmemesi durumunda, Türkiye’den mal getirip Kıbrıslı Rumlara satan ama hiçbir üretim yapamayan bir ülke konumuna düşüleceğini savunan Tufan Erhürman, emek piyasasında çalışacak insan kalmadığını ifade etti.

“Biz bu ekonominin kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi olduğunu biliyoruz” diye konuşan Erhürman, bu maliyenin, kendi ayakları üzerinde durabileceğine işaret etti. İnsanların, çocuklarını okula gönderecek para bulamadığı dönemde külliye için 586 milyon TL ayrıldığını ileri sürerek, bunu eleştiren Tufan Erhürman, bu yönetim anlayışla bu krizden çıkılmasının mümkün olmadığını ileri sürdü. Ülkede krize kriz eklendiğini belirten Erhürman, önümüzdeki seçimlerin bir dönüm noktası olduğunun altını çizdi.