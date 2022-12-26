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Erenköy-Karpaz Belediyesi kazanan Meclis Üyeleri açıklandı

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Erenköy-Karpaz Belediyesi kazanan Meclis Üyeleri açıklandı
Yerel Kuruluş Organları Genel Seçim sonuçları açıklanmaya devam ediyor.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan sonuçlara göre Erenköy-Karpaz Belediyesi'nde UBP 5, CTP 2, DP 1, YDP 1, HP 1 Meclis Üyesi çıkardı.
Oy oranları ise söyle:
“UBP yüzde 46.30, CTP yüzde 23.28, DP yüzde 12.04,YDP yüzde 10.50, HP yüzde 7.88”
Kazanan isimler aldıkları oy sırasına göre şöyle:
“UBP: Naim Kayeoğlu, Kemal Soybir, Murat Aydenk, Hüseyin Alevkayalı, Canan Mimar
CTP: Evren Dağ, Mustafa Yüzgeç
YDP: Pınar Körük
HP: Hasan Hasanbulli
DP: Ayşe Bulut”
 
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