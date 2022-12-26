Erenköy-Karpaz Belediyesi kazanan Meclis Üyeleri açıklandı

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçim sonuçları açıklanmaya devam ediyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan sonuçlara göre Erenköy-Karpaz Belediyesi'nde UBP 5, CTP 2, DP 1, YDP 1, HP 1 Meclis Üyesi çıkardı.

Oy oranları ise söyle:

“UBP yüzde 46.30, CTP yüzde 23.28, DP yüzde 12.04,YDP yüzde 10.50, HP yüzde 7.88”

Kazanan isimler aldıkları oy sırasına göre şöyle:

“UBP: Naim Kayeoğlu, Kemal Soybir, Murat Aydenk, Hüseyin Alevkayalı, Canan Mimar

CTP: Evren Dağ, Mustafa Yüzgeç

YDP: Pınar Körük

HP: Hasan Hasanbulli

DP: Ayşe Bulut”

