DP sonuçlardan memnun

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, parti binasında basına açıklama yaptı.

Ataoğlu, seçim kararı alındığı günden itibaren partiler çalışma içerisine girdi. Sonuçlara göre yorum yapacaksak, seçime katılım konusunda düşüş yaşandı. DP içinde değerlendireceğiz. Pandemi ve soğuk havada oy veren seçmenlere teşekkür ederiz. Beklediğimiz oy oranına ulaşmadık. Parti yetkili organlarında değerlendireceğiz.

Sandıkları izlemeye ve YSK’nın sonuçlarını takip etmeye devam edeceğiz. Seçim sonuçları umarım ülkemize hayırlı olur. Partiler manifestolar yayınladı önemli olan hayata geçirilmesidir.