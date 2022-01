“Değişim için kararlıyız”

UBP Lefkoşa Milletvekili adayı, Emekli Albay Mehmet Çelebioğlu, ülkede insan gücü ve özellikle zaman tasarrufu ile kamu kaynaklarının etkin kullanımı için değişimin şart olduğunu söyledi ve bu değişim için UBP’nin kararlı olduğunu belirtti

UBP Lefkoşa Milletvekili adayı, Emekli Albay Mehmet Çelebioğlu, ülkede insan gücü ve özellikle zaman tasarrufu ile kamu kaynaklarının etkin kullanımı için değişimin şart olduğunu söyledi ve bu değişim için UBP’nin kararlı olduğunu belirtti.



Çelebioğlu, “Seçilmemiz halinde liyakatı tesis edecek çalışmalar içerisinde yer almak en önemli hedeflerimden biridir” dedi.



Çelebioğlu, KKTC’de ana sektörler olan turizm ve eğitim sektörlerinin kapasite ve kalitesini arttırarak bu sektörlerin yarattığı katma değerlerden toplumun adil faydalanmasını sağlayacak projeler üretilmesi hedefinde olacaklarını belirtti.





HALKIN SESİ’nin sorularını yanıtlayan Çelebioğlu’nun açıklamaları şöyle:





HALKIN SESİ: Ülkemizde siyasete olan güvenin sarsıldığı, ekonomik krizin yaşandığı, birçok kişinin siyasetten uzaklaşmaya başladığı ve halkın siyasetçilere olan güveninin azaldığı dönemde sizi siyasete iten nedenler nelerdir ve siz siyasete güveniyor musunuz?



Çelebioğlu: Dünyadaki ekonomik ve sosyal değişim ve gelişmeleri çok iyi takip eden Kıbrıs Türk Halkı kendi ekonomik ve sosyal hayatında da müsbet gelişimleri yaşamak isteğindedir. 1976 yılından bugüne kadar 9 kez yapılması gereken seçimler yerine biz 15nci kez milletvekili seçmek üzere sandığa gidiyoruz, öte yandan 46 kez hükümet oluşturulmuş, son 15 yılda ise bu seçimlerin periyotlarının kısalması tekrar eden istikrarsızlıklar siyasette erozyonu hızlandırırken siyaset kurumu ve siyasetçiye olan güveni de sarsmıştır.



Halkımızın beklentisi olan ekonomik ve sosyal gelişimi sağlayacak ve sorunlarına çözüm olacak olan da demokrasi içerisinde Anayasal ve yasal olarak yine halkımızın tevecühü ile oluşacak meclis olacaktır. Arkadaş kitlemin büyük bir çoğunluğu emekli oldun, iş insanı oldun, yaptığın başarılı işler ve girişimlerin var, gerek askerlik hayatında gerekse bir müteşebbis olarak edindiğin tecrübelerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurumsal gelişimine Kıbrıs Türk Halkı'nın ekonomik ve sosyal gelişimine toplumsal hayatta katkı koymam gerektiği yönünde beni motive ettiler. Büyüklerimize daha iyi hizmet edebilecek, gençlerimizin yarınlarına güvenle bakabilmelerini sağlayacak projelerin hazırlanarak hayata geçirilmesi gerekmektedir.



HALKIN SESİ: “Meclis’e girdiğiniz durumda hangi konularda adım atmayı planlıyorsunuz?



Çelebioğlu: Öncelikle şunu ifade etmekte fayda görüyorum dünyadaki değişim ve etkileşim içinde bulunduğumuz bilgi çağında baş döndürücü bir hızdadır ancak ülkemizde bu hız dünyaya oranla daha düşüktür. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bürokrasisi ve kamu yönetimi 90 lı yılların anlayışıyla çalışmaktadır. Bizim ülke olarak dünya hızını yakalayarak onun önüne geçme sorumluluğumuz vardır bunun değişmesi zorunluluğu vardır. Dünyada değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Çağın gereklerini karşılayacak değişim sürekli ve gerekli bir olgu olmakla birlikte değişimi gerçekleştiremeyen organizasyonlar rekabet ve iyi yönetimden de uzak kalırlar. Değişimi devlet olarak dijitalleşmenin bize sağladığı imkanlarla ve yetişmiş insan gücümüzle sağlayabiliriz. İnsan gücü ve özellikle zaman tasarrufu ile kamu kaynaklarının etkin kullanımı için bu değişim şarttır. Parti manifestomuzu da inceleyecek olursanız bu değişim için partimizin bu yöndeki kararlılığını da net olarak görebilirsiniz. E-Devlet portalında veriye ulaşma, veriyi kullanma, işlemleri kolaylaştırma ve hemen her konuda kayıt dışılıkla mücadele için süratle E-Devleti hayata geçirmemiz şarttır. Bunu da sistem yaklaşımı ile yapabilecek kadrolara Ulusal Birlik Partisi sahiptir.



Bakınız en basit şekliyle KKTC'de tüm muhtarların mahalle veya köyleri için; biri vatandaşlarımızı bir diğeri de yabancıları kaydetmek zorunda olduğunuz 2 tane kütük vardır ancak kanımca bu kütükleri sağlıklı tutabilen muhtar neredeyse yoktur. Bildiğiniz gibi ikamet belgesini muhtarlıklar vermekte vatandaş ya da öğrenci muhtara bu belgeyi almaya gittiği zaman her defasında tapu, sözleşme, elektrik su faturaları veya çeşidini arttırabileceğimiz belgeler istenmektedir. Bu belgeleri edinmek ve muhtara gidip ikamet belgesi alabilmek için harcayacağınız zamanı düşünün bir gününüzü veya günlerinizi alabilir. Bunu siz ve aileniz için bir kez tamamladığınızda veya merkezi bir girişle bu bilgiler sisteme aktarıldığında tek yapmanız gereken bilgisayarınız veya akıllı telefonlarınız vasıtasıyla QR kodlu bir belgeyi sistemden 2 veya 3 dakikada alıp, ödenecek pul paraları veya harçları da yine sistemden ödeyip işleminizi tamamlayabilirsiniz. Bu ve bunun gibi günlük hayatımızdaki işlemleri E-Devlet portalında yaparak zamanınızı, memur ve çalışanların işgücünü ve kaynakları da zay etmezsiniz. Böylelikle kamu çalışanlarının cari faaliyetleri gerçekleştireceği zamandan tasarruf etmesini sağlayarak projeler üretmesi ve denetim faaliyetlerine yönelmesine de olanak sağlayıp binbir emek ve fedakarlıklarla sahip olduğumuz Devletin kurumsallaşmasına da katkı koymuş olursunuz.



Bir başka basit örnek ise Mahkemelerimizde bulunan ve yıllardır sonuçlanamayan tereke işlemlerini düşünün. Hak sahibi insanlara ulaşmak onlarla ilgili işlemleri yapmak için avukat ve mahkemelerin harcadığı zaman ve gayretini düşünün E-Devlet dönüşümüyle yurt dışında bulunan insanlarımıza ulaşma bu sistem içerisinden kolaylıkla ulaşabilecek gerekli tebligatları yapabileceksiniz ve yargının işini de kolaylaştırabileceksiniz.



E-Devlette önemli mesafeler katetmiş Anavatanımız önümüzde bir örnek olarak durmaktadır ve bizlere bu yöndeki bilgi, deneyim ve imkanlarını da esirgemeyecektir elbet.



Yeri gelmişken ifade etmekte fayda buluyorum yönetim planlama, uygulama ve denetim den oluşmalıdır. Maalesef ülke olarak en çok eksikliğini duyduğumuz husus denetim eksikliğimizdir. Denetimden kimse korkmamalı denetim aynı zamanda şeffaf ve açık yönetimi sergilemenize de vesile olur, neyin eksik veya hatalı neyin doğru yapıldığına rehberlik ederek yapılan hataları gidermenize olanak sağlayacak verileri de nicelik ve nitelik açısından sizlere sunar. Bunu da yapabilmek için standartlara ihtiyaç duyarsınız o zamanda elde ettiğiniz ürün evrak hizmet kalitesinin yanısıra imkan ve kabiliyetlerinize olumlu katkılar sağlarsınız. Bu sebeple E-Dönüşüme mutlaka geçme ve değişimi yaratma sorumluluğumuz vardır.



Bir diğer husus ise siyaset kurumuna hangi parti veya siyasi görüşten olursak olalım Halkımız nazarında güven kazandırma sorumluluğumuz bulunmaktadır. Yüce Meclisimiz Halkımızın sosyal yaşam ve kuralları olan yasaları hazırlamaktadır. Birçok yasamız Meclisimizde beklemektedir. Birçok yasamızında çağın gereklerine vatandaş ve Devletimizin mağduriyetlerini gidermek için değişime ihtiyacı vardır. Bunun için kurucu meclis gibi çalışarak sorunları gidermemiz gereklidir. Bunun içinde milletvekillerinin asli görevi olan yasama faaliyetlerine her türlü popülist yaklaşımlardan uzak olarak çalışması gerekmektedir.



Öte yandan yıllardır yaşanan siyasi istikrarsızlığı gidermek de Halkın en önemli beklentilerinden biridir bu da ekonomik kalkınma ve büyümedeki istikrara ulaşmadaki en önemli anahtardır.



Siyasetteki istikrar Devletimizin kurumsallaşmasına en büyük katkıyı sağlayacak bir olgudur şöyleki Devletin liyakatlı kadrolarla iş yapabilmesini sağlar, kimsenin Devletteki ufacık bir işi için müdür, müsteşar ve daha üst seviyelere yönelmesini de önlemek ancak liyakatlı kadrolarla mümkün olabilir. Seçilmemiz halinde bu liyakatı tesis edecek çalışmalar içerisinde yer almak en önemli hedeflerimden biridir.



Yapacağımız çalışmalarda ülkemiz içerisinde ülke içi üretimi ülke ekonomi çarklarında daha çok çevirmeye yönelik gayretlerle ülkede kazanılanı ülkede yatırım ve istihdama yöneltme kabiliyet ve gayretlerine yönlendireceğiz. Kısacası cari açığı azaltmak gayrisafi milli hasılayı arttırmaya odaklanacağız. Örneğin gittikçe değeri artan ve önem gösterilmesi gereken zeytin ve harup gibi değerlerimize de sahip çıkarak tek ağacımızın dahi heba olmasını önlemeli kuru ve sulu tarımda, atıl kalacak bir dönüme dahi müsaade etmeyecek, her sektörde üretim ve hizmet arzına yönelip, üretimle kalkınacak yatırım iklimini yaratacak çalışmalarda yorulmaksızın çalışmak hedefinde olacağız.



Bakınız Meclisimiz nisap sorunu ile çok önemli bir zamanı kaybetti bizim halkımıza karşı hiçbir zamanı kaybetme veya heba etme gibi bir lüksümüz yoktur. Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi tek bir şeye ihtiyacımız vardır o da çok çalışmak.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ana sektörler olan turizm ve eğitim sektörlerinin kapasite ve kalitesini arttırarak bu sektörlerin yarattığı katma değerlerden toplumumuzun adil faydalanmasını sağlayacak projeler üretilmesi hedefinde olacağız. Eğitimde üniversitelerimizin akreditasyonunun yükseltilmesi turizmde de sezon yerine tüm yıl içerisinde tesislerimizin doluluğunu sağlayacak alternatif turizm çeşitliği yaratacak hedefler ve projelerimiz vardır. Atış, yürüyüş eko ve agro turizm bunlardan bazılarıdır. Bunları yaparken de mutlaka altyapımızı da güçlendirecek ve modernize edeceğiz.



HALKIN SESİ: Meclis’e girdiğinizde ilk icraat olarak neler yapmayı düşünüyorsunuz?





Çelebioğlu: Pandemi’nin yarattığı ekonomik ve sosyal sorunlarla mücadele en yakın ve en önemli problem sahalarını oluşturmaktadır. Özellikle 29/2013 sayılı borçların yapılandırılması yasası pandemi koşulları nedeniyle oluşan sorunların da gidermek üzere güncellenmesi.



Genelde Ortadoğu bölgesi ve Afrika olmak üzere göç hareketleri ve buna bağlı oluşan gayri yasal göçlerde Doğu Akdenizdeki konumuyla ülkemiz önleyici tedbirleri almak durumundadır. İçişleri Bakanlığı, yoğun çalışan polisimiz, Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerin yer alacağı, kaçakların önlenmesi ve tespitine yönelik işbirliği ve koordinasyonu tesis edecek bir yapı oluşturularak etkin mücadele için derhal tedbirler alınmasını sağlayacak veri paylaşımı, koordinasyon ve yöneltme biriminin tesisi.



Neredeyse hergün karşılaştığımız can ve ekonomik kayıplara neden olan trafik sorununu çözmeye odaklanacağız, yol güvenliği inceleme ve denetim biriminin tesisi ve etkin çalıştırılması, trafik gönüllü müfettişliğinin hayata geçirilmesi.



Gençlerimizin milli mücadele tarihiyle bağlarının güçlendirilmesi için eğitim ve kültürel anlamda farkındalıklarını yükseltecek uygulamaların hayata geçirilmesi.



Bakın bir de asker olarak bir göreve atandığınızda mutlaka size organizasyon içerisinde yeni görevinize adaptasyonunuzu sağlamak için mesleki kurslarla yetiştirilmeniz sağlanır. Devletin kurumlarında mutlaka bunlar için çalışmalar yapılmaktadır. Ancak liyakatın tesisinde emsallerinizle karşılaştırılırken buralarda aldığınız derecelerin bir ölçüt olarak kamuda da yer alması ve bunun gibi uygulamaların hayata geçirilmesi, çiftçimizin, köylümüzün, esnafımızın ürün ve hizmet kalitesinin arttırılması için eğitimi dersane ve konferans salonları yerine onların ayağına giderek kahvehaneyi, atölyeyi, çarşıyı kullanarak mobil eğitimleriyle yerinde eğitimle bilinçlendirme çalışmalarının yapılması.



Ekonomik hayattaki kayıt dışılıkla mücadelede Devlet organları arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin arttırılması ve çarşı, pazar denetiminin tesisi.



Polis Teşkilatımızın suç ve suçluyla önleyici ve caydırıcılığının tesisi için çağın gerektirdiği teçhizat ve imkanlara kavuşturulması, yaşadığı personel sorununun giderilmesi, özlük haklarındaki iyleştirmelerin yapılması.



Yine Güv.K.K.'da görev yapan personelin, sözleşmeli erbaş ve erlerin özlük haklarının iyileştirilmesi, oluşan kıdem tazminatı ve silahlı kuvvetler tahsisatı sorunlarının giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılması.



Özel Güvenlik Hizmetleri (değişiklik) yasa tasarısının bu sektör çalışanları için standart ve derecelendirilmesini sağlayarak geliştirilmesi.



Bir önem verdiğim konu da şu, ister özel de ister kamuda olsun münhal açıyorsunuz haliyle sabıka kaydı istiyorsunuz. Karşınıza pırıl pırıl gençler geliyor ya küçük bir kavgaya karışmış ya da küçük bir hata yapmış üzerinden de hayli zaman geçmesine karşın elinize kağıdı uzattığında mahcup oluyor, ümidi kırılıyor. Bizim Devlet olarak özellikle bu gençlerimizi kazanmamız gerekiyor, onların başını yerden kaldırıp mağduriyetlerini gidermemiz gerekiyor.