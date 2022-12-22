“DAÜ-SEN’in düşüncelerine ve bilgi birikimine her zaman ihtiyacımız olacak”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Belediyesi Başkan adayı Dr. Süleyman Uluçay, üniversite ile şehrin; gerek akademik birikim, gerek ekonomik anlamdaki potansiyel ve gerekse de sosyal-kültürel açıdan yakın işbirliği içerisinde olmasını istediklerini söyledi. Uluçay ve CTP Gazimağusa Belediyesi Meclis Üyesi adayları, Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası’nı (DAÜ-SEN) ziyaret etti.

CTP Gazimağusa Belediyesi Başkan adayı Dr. Süleyman Uluçay, üniversite ile şehrin; gerek akademik birikim, gerek ekonomik anlamdaki potansiyel ve gerekse de sosyal-kültürel açıdan yakın işbirliği içerisinde olmasını istediklerini söyledi. Dr. Süleyman Uluçay, DAÜ-SEN’in düşüncelerine ve bilgi birikimine her zaman ihtiyaçları olacağını dile getirdi.

Hoşkara: Temennimiz Uluçay’ın seçimden zaferle ayrılması

Ziyarette konuşan, DAÜ-SEN Başkanı Ercan Hoşkara ise, sendikalarının uzun yıllardır gerek CTP, gerekse de diğer sol partilerle dayanışma içinde olduğunu anımsattı. CTP ve DAÜ-SEN’in geçmişte birçok alanda ortak mücadele verdiğini hatırlatan Hoşkara, Dr. Süleyman Uluçay’ın seçimden zaferle ayrılması ve CTP’nin belediye meclisinde de güçlü bir şekilde yer almasını dilediklerini kaydetti.





