banner762
“Biedermann İle Kundakçılar” oyunu tekrardan sahnede
“Biedermann İle Kundakçılar” oyunu tekrardan sahnede
9 0
Ekonomik karamsarlık büyüyor
Ekonomik karamsarlık büyüyor
15 0
 
Vatandaşlar koronavirüs tedbirlerini ‘yetersiz’ buluyor
Vatandaşlar koronavirüs tedbirlerini ‘yetersiz’ buluyor
5 0
Cinayete 32 yıl hapis
Cinayete 32 yıl hapis
46 0
“Pandemi geriliyor”
“Pandemi geriliyor”
118 0
“Bedelini ödetiriz”
“Bedelini ödetiriz”
34 0
Finalin adı UKÜ - GG
Finalin adı UKÜ - GG
16 0

CTP Dikmen'de yürüyüş düzenledi

banner714
CTP Dikmen'de yürüyüş düzenledi
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve milletvekili adayları bu sabah Girne İlçesi tarafından Dikmen’de düzenlenen yürüyüşe katıldı. 
CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’nin de yer aldığı organizasyonda hem bölge halkını hem de esnafı ziyaret eden Erhürman, CTP’nin projelerini Dikmenlilerle paylaştı. 
Açıklamaya göre, "CTP adaylarına büyük ilgi ve sevgi gösteren Dikmenliler, toplumun gailesini çekmeyenlerin yarın gideceğini ve CTP’nin geleceğini" söyledi.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.