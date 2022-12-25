CTP 7, UBP 6, TDP 1, DP 1 ve bağımsızlar 3 belediye kazandı

Lefkoşa, Güzelyurt, İskele ve Lefke’de başkanlar yerlerini korudu; Gazimağusa ile Girne’de yeni yüzler seçildi. 6 kadın adayın yarıştığı seçimde sadece bir kadın belediye başkanı seçildi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, yerel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarını açıkladı. Buna göre, CTP 7; UBP 6; TDP 1; DP 1 ve bağımsız adaylar 3 belediyeyi kazandı. Seçime katılım oranı ise yüzde 68.85 olarak açıklandı.

Ülkedeki 767 sandığın tümü açıldıktan sonra açıklama yapan YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, 18 belediyede başkanlığı kazananları açıkladı. Sonuçların henüz resmi olmadığının altını çizen Şefik, CTP’nin 7, UBP’nin 6, TDP ile DP’nin 1’er ve bağımsızların ise 3 belediyeyi kazandığını duyurdu ve sonuçların hayırlı olmasını diledi. Şefik belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri için oy sayımının devam ettiğini de belirtti.

Resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlıklarını kazanan isimler şöyle:

1- Değirmenlik - Akıncılar Belediyesi / Ali Karavezirler (CTP)

2- Gönyeli-Alayköy Belediyesi / Hüseyin Amcaoğlu (UBP)

3- Lefkoşa Belediyesi / Mehmet Harmancı (TDP)

4- Beyarmudu Belediyesi / Bülent Bebek (Bağımsız)

5- Gazimağusa Belediyesi / Süleyman Uluçay (CTP)

6- Geçitkale-Serdarlı Belediyesi / Halil Kasım (UBP)

7- Mesarya Belediyesi / Ahmet Latif (CTP)

8- Tatlısu Belediyesi / Ahmet Hayri Orçan (DP)

9- Yeniboğaziçi Belediyesi / Katip Demir (Bağımsız)

10- Çatalköy-Esentepe Belediyesi / Ceyhun Kırok (CTP)

11- Dikmen Belediyesi / Yüksel Çelebi (CTP)

12- Girne Belediyesi / Murat Şenkul (CTP)

13- Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi / Fırat Ataser (Bağımsız)

14- Güzelyurt Belediyesi / Mahmut Özçınar (UBP)

15- Erenköy - Karpaz Belediyesi / Hamit Bakırcı (UBP)

16- İskele Belediyesi / Hasan Sadıkoğlu (UBP)

17- Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi / Fatma Çimen Tuğlu (UBP)

18- Lefke Belediyesi / Aziz Kaya (CTP)

-Milletvekilleri seçilemedi

Yerel seçimde belediye başkanlığı için yarışan 3 milletvekili seçilemedi. UBP milletvekili Sadık Gardiyanoğlu ile CTP milletvekili Sıla Usar İncirli Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) için; CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu ise Yeniboğaziçi Belediyesi için yarıştı.

-4 ilçede başkanları yerini korudu

Yerel seçimde 6 ilçenin 4’ünde mevcut belediye başkanları yerini korurken, 2 ilçede belediye başkanı değişti.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar, İskele Belediyesi Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Lefke Belediyesi Başkanı Aziz Kaya yeniden seçildi. Girne’de ise Nidai Güngördü CTP adayı Murat Şenkul’a mağlup oldu. Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ise adaylıktan çekilmişti, Gazimağusa’nın yeni belediye başkanı CTP adayı Süleyman Uluçay oldu.

Öte yandan, Mahmut Özçınar yedinci kez, Mehmet Harmancı, Hasan Sadıkoğlu ve Aziz Kaya ise üçüncü kez belediye başkanı seçildi.

-Bir kadın belediye başkanı oldu

6 kadın adayın yarıştığı yerel seçimde sadece Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi’nde bir kadın başkan seçildi. Böylelikle, UBP adayı Fatma Çimen Tuğlu, ülkedeki tek kadın belediye başkanı oldu. 18 belediyede 61’i erkek toplam 67 aday başkanlık için yarıştı.

-18 belediye ile ilk seçim

25 Aralık Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi, Kıbrıslı Türklerin 1976’dan bugüne, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanlığı ve Meclis Üyeliği Ara Seçimi de dâhil olmak üzere 13’üncü yerel seçimi oldu. Ülkede, 7 Nisan 2013 tarihinde, LTB Başkanı Cemal Bulutoğluları’nın görevinden istifa etmesi nedeniyle, LTB Başkanlığı ve Meclis Üyeliği Ara Seçimi yapılmıştı.

KKTC’de 4 yılda bir yapılan ve bu yıl Haziran’da yapılması gereken ancak belediyeler reformu olarak nitelenen yasa değişikliğinin Meclis’ten geçirilmesi için 25 Aralık’a ertelenen yerel seçim, belediye sayısının 28’den 18’e düşürülmesinin ardından yapılan ilk seçim oldu.