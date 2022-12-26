banner875
banner885
Creditwest Bank çalışanları 2022’nin yorgunluğunu attı
Creditwest Bank çalışanları 2022’nin yorgunluğunu attı
25 0
Trodoslar beyaza büründü
Trodoslar beyaza büründü
26 0
 
Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde açık reaktöre su verme işlemi başladı
Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde açık reaktöre su verme işlemi başladı
19 0
ABD ve Kanada’da şiddetli kar fırtınası !
ABD ve Kanada’da şiddetli kar fırtınası !
8 0
Süper Ligin yeni lideri Galatasaray
Süper Ligin yeni lideri Galatasaray
18 0
Boğaz rüzgarı esmeye devam ediyor
Boğaz rüzgarı esmeye devam ediyor
27 0
Gençlerin kullandığı emojiler deşifre edildi
Gençlerin kullandığı emojiler deşifre edildi
44 0
banner878

CTP 52’nci yaş gününü kutluyor

banner825
CTP 52’nci yaş gününü kutluyor
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 52’nci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle yarın Lefkoşa Hidden Garden’da resepsiyon düzenleyecek.
CTP’den verilen bilgiye göre,  “Barış, demokrasi ve irade mücadelesine devam” sloganı ile düzenlenecek etkinlik saat 19.00 da başlayacak. Etkinlik halka açık olacak.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.