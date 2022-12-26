CTP 52’nci yaş gününü kutluyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 52’nci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle yarın Lefkoşa Hidden Garden’da resepsiyon düzenleyecek.

CTP’den verilen bilgiye göre, “Barış, demokrasi ve irade mücadelesine devam” sloganı ile düzenlenecek etkinlik saat 19.00 da başlayacak. Etkinlik halka açık olacak.

