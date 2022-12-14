Çeler: “Kültürel mirasımız duyarsızlık ve iş bilmezlik neticesinde yıkıldı”

Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zeki Çeler, Girne Belediyesi tarafından izin alınmadan başlanan ve eski eser kapsamındaki su kemerlerinin yıkılmasına neden olan “Kaçış Yolu” projesinin Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından durdurulmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Çeler açıklamasında, Girne Belediye Başkanı tarafından 8.5 buçuk yılda Girne’de trafik sorununu rahatlatmak için adım atılmadığını belirterek, seçim yaklaşınca panik içinde çalışmalara başlandığını ancak daha çok kaosa neden olunduğunu ifade etti.

Açıklamada, “Biz yarını inşa ederken geçmiş değerlerimize, kültürümüze ve tarihimize de sahip çıkmamız gerekir. Tarihi değerdeki yapılara Girne Belediyesi sahip çıkması gerekirken aksine geriye dönüşü olmayacak şekilde zarar vermesi ve yok etmesi asla kabul edilemez” denildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

“Eski Eserler Dairesi tarafından 27 Ocak 2022 tarihli ve "ivedi" ibareli olarak Girne Belediyesi’ne gönderilen yazıda belirtilen, Girne Belediyesi'nin yapılmasını tasarladığı "Kaçış Yolu" projesinde, proje detay ve başvuru yazısını yapılan uyarılara rağmen Eski Eserler ve Müzeler Dairesi'ne sunmadığı, planlanan işe izinsiz olarak başladığı ve eski eser kapsamında korunması gereken su kemerlerini yıkarak, zarar verdiği Daire yetkililerinin yerinde yaptığı kontrollerde tespit edilip, Girne Belediyesi'nin yapmakta olduğu iş Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından durdurulmuştur.

Biz yarını inşa ederken geçmiş değerlerimize, kültürümüze ve tarihimize de sahip çıkmamız gerekir. Tarihi nitelikte olan ve kültürel mirasımız olan bu yapının Girne Belediyesi tarafından duyarsızlık ve iş bilmezlik neticesinde yıkılması kentimiz adına üzüntü verici bir durumdur.

Tarihi değerdeki yapılara Girne Belediyesi sahip çıkması gerekirken aksine geriye dönüşü olmayacak şekilde zarar vermesi ve yok etmesi asla kabul edilemez. Ayrıca yapılmakta olan yol çalışmasının da bu şekilde yarım kalması yolu kullanmakta olan vatandaşlar için de ayrı bir mağduriyet oluşturmaktadır.

Yine tarihi değirmen de proje alanında ve büyük iş makinelerinin çalışmalarından dolayı tehlike altındadır. Şu an yapılması gereken; hali hazırda yapılan yolun projesinin ve yıkılan tarihi yapıların projelendirilip Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’ne sunulması ve Anıtlar Yüksek Kurulu kararı alıp tarihi yapının eski haline getirilmesi… Biz sürecin takipçisi olacağız.