Çeler: “Bu seçimin galibi bizimle birlikte Girne’dir”

Girne Bağımsız Belediye Başkan adayı Zeki Çeler, Girne’de basın toplantısı düzenledi ve projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Bağımsız Belediye Başkan adayı Zeki Çeler, 2010 yılında seçimlere ilk kez Girne Belediye Başkanlığı için aday olduğunu hatırlatarak, “Yarım bıraktığım hikayemi tamamlamak istiyorum” dedi.

“Sessiz çoğunluğun adayıyım”

Girne’de, arkasında güçlü bir ekip olduğunu ve sessiz çoğunluğun adayı olduğunu dile getiren Çeler, “Aklın Yolu Zeki” sloganıyla seçime girdiğini, vatandaşın gücünü sandıkta göstereceğini ifade etti.



“Girne’yi yeniden yatırım ve çekim merkezi yapmak amacıyla aday oldum”



Akdeniz’in en güzel kentlerinden biri olan Kıbrıs adasının en gözde şehri Girne’yi içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarıp daha iyi bir noktaya getirmek için aday olduğunu anlatan Çeler, “Dağ ve deniz arasındaki Girne maalesef vizyonsuzluk, becerisizlik ve vurdumduymazlıktan dolayı doğal güzelliğini ve çekim merkezi özelliğini kaybediyor” dedi.

Denize lağım akıtıldığını, yeşil alanların amacına uygun kullanılmılmadığını ve büyüyen kente halkın nefes alacağı yürüyüş alanları ve parklar yapılmadığını ifade eden Çeler, “Araç trafiği, dolmuşların disiplin altına alınmaması, yayaların çocuk arabalarıyla yürüyeceği kaldırımların olmaması, aydınlatmaların yetersiz oluşu, insanların gece yürürken kendini güvende hissetmemesi, antik limanın içinde bulunduğu durum Girnelileri ve Girne’de yaşayan yabancıları başka bölgelere yönlendiriyor” ifadelerini kullandı.

Çeler, kentin sorunlarını çözmek, minimalize etmek, Girne’de yaşayanların mutluluk seviyesini artırmak, sözde değil katılımcı belediyeciliği hayata geçirmek, yaşlıların yaşam kalitelerini artırmak, dezavantajlı bireylerin hayatını kolaylaştırmak, sokak hayvanlarının refahı, gençlerin kenti ve ülkesini terk etmemesi için Girne’yi yeniden yatırım ve çekim merkezi yapmak amacıyla aday olduğunu vurguladı.





“Çeler vizyonunu açıkladı”



Çeler, vizyonunun; d ijitalleşme, kurumsallaşma, markalaşma, yaşam kalitesini artırma ve şehir ekonomisini güçlendirme olduğunu anlattı.

Vatandaşın belediyeye gelmeden ödeme, birimlere başvuru ve başvuru takibi yapabileceği dijitalleşmeden bahseden Çeler, “Girne Uygulaması” ile vatandaşın görüş ve önerilerini belediyeye iletebileceğini, sorunlarını konum ve görsellerle birlikte belediyeye aktarabileceğini, Girne Kent Kart uygulaması ile Girnelilere belediye hizmetlerinde ayrıcalık tanınacağını kaydetti.



Marka ve imaj çalışması yapılacak



Girne kentinin cazibe ve çekim merkezi haline gelmesi için imaj ve marka birimi oluşturulacağını aktarn Çeler, Turizm Bakanlığı ile birlikte işbirliği içinde turizm enformasyon ofislerinin yaygınlaştırılacağını vurguladı.

Şehrin ekonomisini canlandırmak için yapılacak markalaşma çalışmalarını anlatan Çeler, “Bellapais-Beylerbeyi, Türk mahallesi, Zeytinlik Köyü, Ozanköy ve Antik Liman’ın arka sokakları, butik otelcilik, günlük konaklama yöntemlerinin gelişimine olanak sağlanmak ve bunun yanında arz talep ilişkisine göre gastronomi ve eğlence olanaklarının gelişmesi şehre ve bölge esnafına ekonomik katkı sağlayacak” dedi.



Çeler, bu gelişim sürecinde kooperatifçilik sisteminin belediyenin himayesinde geliştirileceğini ve bu alanlarda yatırım yapmak isteyen Girnelilerin Girne kooperatifinden destek alabileceğini kaydetti.



“Yaşam kalitesini artırmak için projeler”



Yaşam kalitesini artırmak için hazırladığımız projeleri sıralayan Çeler; trafik, güvenlik, aydınlatma, sosyal yaşam, yeşil alan, ulaşım, sağlık, yaşlılara hizmet, kreş ve bakıcı desteği projeleriyle Girnelilerin hayat standartlarını yükselteceğini söyledi.



Girne’de hayata geçirmek istediği projeleri, uzmanlarla hazırladıklarını açıklayan Zeki Çeler, Girne’nin en büyük sorun haline gelen trafik hakkında da konuştu.



Trafik ve toplu taşıma projeleri



Çeler, Trafik Ulaşım Master Planının güncellenerek uygulanacağını, tek yön ring sisteminegeçileceğini, köprü ve kaçış yollarının yapılacağını, toplu taşıma mobil uygulamaya geçileceğini, bisiklet yolları, cep park ve paralel park uygulamalarının yapılacağını anlattı.

Çeler, Girne Trafik Ulaşım Master Planı’na uygun olarak yollar, kavşaklar, çemberler, yaya geçitleri, park yerleri, trafik ışıklarının yeniden düzenlenerek ve yenilerinin yapılacağını aktardı.

Toplu taşıma konusuna da değinen Çeler, “Dolmuşlar disiplin altına alınacak ve duraklarda durmaları sağlanacak. Durak ve güzergah sayısı artırılacak. Araçların iyileştirilmesi teşviklendirilecek. Belediye ile ortak şirketleştirmeye gidilecek. Mobil uygulama ve GPS ile takip sistemi kullanılacak ve Kent kart sistemi burada kullanılacak” dedi.

Girne Antik Liman ve Çevresi projesi

Çeler, Girne’yi eski ve yeni şehir olmak üzere ikiye ayıracakları Girne Antik Liman ve Çevresi projesini anlattı.

Çeler, Girne Kordonboyu ve kale arkasında yapılacak düzenlemeyle sahile erişimin sağlanacağını vurguladı.

Çeler, Banbabulya ve limanın arka sokağında yapacağı projelerle çekim ve cazibe merkezi yaratılacağını kayudetti.

Kent Güvenliği konusuna değinen Çeler, kent bekçilerinin devriye gezeceğini ve karanlık sokakların aydınlatılacağını dile getirdi.

Yürüyüş yolları yapılacak

Park ve rekreasyon alanlarından bahseden Çeler, Zeytinlik, Ozanköy, Bellapais ve Karaoğlanoğlu derelerinde yürüyüş ve bisiklet yolları yapılacağını, Girne Avcılık ve Atıcılık Kulübü ile işbirliği içerisinde poligon yanındaki yeşil alan yürüyüş yolu olarak düzenleneceğini vurguladı.

Beycan mağazaları düzenlenecek

Vakıflar İdaresi ile işbirliği içerisinde Beycanlar Mağazaları'nda düzenleme yapılacağını dile getiren Çeler, “Altına otopark yapılacağı otantik görünüşlü mağazalar inşa edilecek. Bölge esnafı çalışmalar süresince sübvansiye edilecek. Bölgede park yeri sıkıntısı çözülecek, sağlığa zararlı aspest çatı uygulamasına son verilecek. Eski şehir konseptimize uygun olarak şehrin ortasında çekim ve cazibe merkezi yaratılacak” dedi. Girne mobil uygulaması

Girne Mobil Uygulaması ile ile vatandaş belediye ile ilgili ödemelerini dijital ortamda yapacağını anlatan Çeler, “Belediyenin çalışmaları bu uygulamadan takip edilecek. Kent halkının yönetime katılımı sağlanarak vatandaşlar görüş ve önerilerini bu uygulamadan sunacak” ifadelerini kullandı.

Scooter kiralaması uygulamasına geçilecek

Trafik yoğunluğunu azaltmak ve kent içi ulaşımı sağlamak için yurtdışında kullanılan elektirikli scooter kiralaması uygulamasına geçileceğini anlatan Çeler, “Antik Liman bölgesinde başlayacak uygulama, kaldırım ve yol düzenlemelerinin yapılmasının ardından şehre yayılacak” dedi.

Kent meydanı düzenlenecek

Girne Ramadan Cemil Meydanı'nda çok amaçlı kullanıma uygun meydan düzenlemesi yapılacağını anlatan Çeler, “Meydanda yapılacak etkinliklerle Çarşı, Bandabuliya, Beycanlar Mağazaları, Antik Liman ve Çevresi'nde ekonomik yönden gelişimine katkıda bulunulacak” dedi.

Girne aşevi projesi

Çeler, Girne Aşevi uygulamasıyla, Girne'deki ihtiyaçlılara ve yaşlılara yemek hizmeti verileceğini vurguladı.



Sosyal yaşam projeleri

Çeler, sosyal yaşam projelerini şöyle sıraladı.

• Deniz panayırı, yoga, dans, müzik ve turizm festivali

• Yaşlıların, bileklikle sağlık kontrolü yapılacak

• Çocuklu ailelere ve yaşlılara “Bakıcım hizmeti” verilecek

• Karar alma ve uygulamada çocuklar, gençler ve engelliler söz sahibi olacak • Spor teşvik edilecek, kulüpler ve okul takımları desteklenecek

• Yabancılara yönelik Türkçe kursu ve kültürel adaptasyon çalışmaları yapılacak.

• Meslek kursları açılacak ve gençlerin istihdamı sağlanacak

• Hayvan barınağının kapasitesi artırılacak, veterinerler ve gönüllü ekiplerle işbirliği yapılacak.

• Engelli bireylerin eğitim, sağlık ve özel ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olunacak

• Girne Açık Çarşamba Pazarı’nda yaşanan trafik sıkışıklığı ve park sorununa son verilmesi için araba park yerlerinden ücretsiz belediye servisleri konulacak.

• Eko turizm düzenlenecek köylerde kurulacak köy pazarları ile köylerde üretilenlerin satışı yapılacak.

• Bandabulya, sosyal, kültürel ve ekonomik bir değer olarak şehir hayatına kazandırılacak.

• Kent merkezinde oluşturulacak Food Court yeme alanında farklı yiyecek ve içecek türlerinin satışı yapılacak.

