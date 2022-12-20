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Çeler: Beycanlar Mağazaları Girne’nin kalbi olacak

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Çeler: Beycanlar Mağazaları Girne’nin kalbi olacak
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Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zeki Çeler, Beycanlar Mağazaları’nın bulunduğu bölge esnasfıyla görüştü.
Zeki Çeler, görüşmede Girne çarşısının yeniden cazibe ve çekim merkezi olması için hazırladığı projeleri anlattı.
Vakıflar İdaresi ile işbirliği içerisinde Beycanlar Mağazaları’nda düzenleme yapılacağını dile getiren Çeler, “Altına otopark yapılacağı otantik görünüşlü mağazalar inşa edilecek. Bölge esnafı çalışmalar süresince sübvansiye edilecek. Bölgede park yeri sıkıntısı çözülecek, sağlığa zararlı aspest çatı uygulamasına son verilecek. Eski şehir konseptimize uygun olarak şehrin ortasında çekim ve cazibe merkezi yaratılacak. Beycanlar Mağazaları Girne’nin kalbi olacak” dedi.
 
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