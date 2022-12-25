Çatalköy-Esentepe’de kazanan Ceyhun Kırok

Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nde kazanan, resmi olmayan sonuçlara göre CTP adayı Ceyhun Kırok oldu.
YSK verilerine göre, Kırok, oy kullanan 4 bin 606 seçmenden 1590 seçmenin oyunu aldı. 209 oyun geçersiz sayıldığı seçimde, Hüseyin Höyük 200, Ahmet Özgün 63, Cemal Erdoğan 731, Mehmet Hulusioğlu 1529, Ahmet Karal 284 oy aldı.
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