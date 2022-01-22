“Bu gidişata “dur” denilmeli”

Ülkenin uçurumun kenarına kadar geldiğine dikkat çeken CTP lideri Erhürman, Kıbrıs Türk halkıyla birlikte memleketi uçurumun kenarından döndüreceklerine işaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “ülkeyi yönetme basiretini göstereceklerine ve gençlere sahip çıkacaklarına” vurgu yaptı.

Konuk olduğu bir programda açıklamalarda bulunan Erhürman, 23 Ocak seçimlerinde birinci parti olarak çıkacaklarına inanç belirterek, ülkenin uzun vadeli sosyal, kültürel, kalkınma planına ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Tufan Erhürman, söz konusu kalkınma planını Meclis’ten geçirme hedefinde olduklarını ifade ederek, hükümetler değişse bile bu plana uymak zorunda kalınacağını belirtti.

“Ülkenin uçurumun kenarına kadar geldiğine” dikkat çeken Erhürman, Kıbrıs Türk halkıyla birlikte “memleketi uçurumun kenarından döndüreceklerine” işaret etti.

Bu gidişata “dur” denilmesi gerektiğinin altını çizen Erhürman, “Bu tablo kendiliğinden oluşmadı. Elektrik kurumunda biriken borcun neresi pandemi ile ilgiliydi. Bu tabloyu yaratanlar mı yarattıkları sorunları çözeceklerini iddia ediyor” diye sordu.

Tufan Erhürman, daha önce hayat pahalılığının dondurulmaya çalışıldığını belirterek, bir buçuk sene içinde 30 bin kişinin sigorta sisteminin dışına çıktığına dikkat çekti. Göreve geldikleri zaman bir an önce bütün ekonomik örgütler ve kamusal yapıların bir araya gelip planı hazırlayacaklarını vurgulayan Erhürman, bunu Meclis’ten de geçireceklerini ifade etti.

Erhürman, “Biz gitsek de hükümetten, bunlar bizler için bağlayıcı olsun. Biz bir senedir bunu yapacağız diye söylüyoruz” diye konuştu. 3 milyar 250 milyon Türk Liralık protokol imzalandığını hatırlatan Erhürman, “Bu paradan ne kadarı geldi?” diye sordu. Protokolde “aslan payının” özel sektöre ayrılması için çok uyarı yaptıklarını vurgulayan Erhürman, protokolden sadece yüzde 2’nin özel sektöre ayrıldığını belirtti.

AB ile doğru ilişki kurulması durumunda gelen kaynakların artacağına dikkat çeken Erhürman, “2018’de 388 milyon artı verdi bu memleket. Döviz krizinin ortasında bu rakamlarla verdi bu ülke” dedi.

Vergiler konusunda indirime gidileceğini belirten Erhürman, vergilendirilmemiş gelire yöneleceklerini kaydetti. İstihdamı korumak için özel sektörü desteklemek gerektiğinin altını çizen Erhürman, “Bu zihniyet o kadar borçlanmaya gitti ama öğrencilerin 5 aylık burs parasını yatırmadılar. Niye ödemediler? Çünkü bu zihniyetin öncelikleri farklıdır” dedi.



