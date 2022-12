Benli: “Gönyeli Belediyesi, ‘yapacağız’ dediği her şeyi yapmış bir belediyedir”

Benli, “Merak etmeyin, ‘biz dün de buradaydık, yarın da burada olacağız’ dedik ve aday olduk” ifadelerini kullandı. Benli, Gönyeli Belediyesi’nin, “yapacağız” dediği her şeyi yapmış bir belediye olduğuna da vurgu yaptı

Gönyeli Belediyesi Başkanı ve CTP’nin Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkan adayı Ahmet Benli, Gönyeli Belediyesi’nin ülke geneline göre bir üst ligde olan bir belediye olduğunu ve “yapacağız” dedikleri her şeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Özgür Web TV'de yayınlanan Özgür Yorum-Seçim Özel yayınında Damla Dabis'in sorularını yanıtlayan Benli, “Merak etmeyin, ‘biz dün de buradaydık, yarın da burada olacağız’ dedik ve aday olduk” ifadelerini kullandı. Benli, Gönyeli Belediyesi’nin, “yapacağız” dediği her şeyi yapmış bir belediye olduğuna da vurgu yaptı.

-“Merak etmeyin, biz dün de buradaydık, yarın da burada olacağız”

Ahmet Benli, Ulusal Birlik Partili (UBP) Belediye Başkanı Ali Çetin Amcaoğlu ile yarıştığı ve Gönyeli Belediyesi’ni devraldığı 2006 yılındaki seçimde yüzde 44.6 oy oranıyla seçildiğini hatırlattı. Benli, "İkinci seçimde Olgun Amcaoğlu ile yarıştık ve yüzde 50 üzerinde oy aldık, sonra yine Olgun Amcaoğlu ile yarıştık ve yüzde 55 oranında oy aldık. Amcaoğlu ailesi ara verdi ve Mustafa Akyön ile yarıştık ve o seçimde de yüzde 55 oy aldık" dedi. Benli, "Neden yeniden aday oldum noktasına gelince; yaşadığımız pandemi süreci, ekonomik süreç ve ardından belediyelerin birleştirilmesi süreci yaşandı. Bütün bu sıkıntılar çalışanlarımızı ve insanımızı mutsuz etti. Biz de tecrübemizle, 'Merak etmeyin, biz dün de buradaydık, yarın da burada olacağız' dedik ve aday olduk" ifadelerini kullandı.

-“Gönyeli'nin geliri Gönyeli'ye, Alayköy'ün geliri Alayköy'e harcanacak”

Benli, kendilerinin, halkın takdiriyle göreve geldiklerinde mevcut yapıyı devam ettireceklerini, hükümetin "kapattık" dediği Alayköy Belediyesi'ni devam ettireceklerini, o bölgenin gelirlerinin orada, Gönyeli bölgesinin gelirlerinin de Gönyeli'ye harcanacağını belirtti. Benli, "Alayköy bölgesinde bizim için '8 tavuğun 4'ünü alacak' şeklinde kötülemeler yaptılar. Ancak biz bölgeye gidip halka kendimizi anlattık. Oralarda şimdi rüzgar değişti. Onlar da attıkları iftira ve yalanlarla kaldılar. Gönyeli'de kentsel bir yaşam vardır, kendi kurallarıyla yönetilir, Alayköy'de kırsal bir yaşam vardır ve kendi kurallarıyla yönetilir. Özetle, onlar kapattı biz açık tutacağız ve eski köye yeni adet getirmeden, bölgenin ihtiyacına göre hizmet edeceğiz" dedi.

-“Gönyeli Belediyesi'nin bir üst lige çıkmış bir belediyedir”

Gönyeli Belediyesi'nin temel sorunlarını aşmış ve ülke geneline göre bir üst lige çıkmış bir belediye olduğunu, Yeşilırmak'tan Dipkarpaz'a kadar bunun herkes tarafından bilindiğini kaydeden Benli, bunun da yönetim vizyonu, tecrübesi, güçlü danışman ekiplerinden ve sabit sermaye yatırımlarından kaynaklandığını dile getirdi. Benli, "Belediyemiz, uluslararası ilişkileri ve uluslararası kaynaklara erişebilme yeteneğiyle bugüne geldi. Güç, gelirlerin düzenli toplanmasındadır ancak daha da önemlisi bu gelirlerin israf edilmemesidir. İsrafın en önemli ayağı da yandaş istihdamıdır" dedi.

-“Sorumluluk almaktan kaçınmadık”

Kendilerinin ellerinden geldiğince, bir kısmı belediyelerin bir kısmı da hükümetin sorumluluğunda olan trafik sorunuyla ilgili de ellerini taşın altına koyduklarını anlatan Benli, hayatın her anlamdaki ihtiyaçları konusunda sorumluluk almaktan kaçınmadıklarını belirtti.

Benli, "Gönyeli Çemberi, Karayolları Dairesi'nin sorumluluğunda olan bir noktadır. Ancak kaçış yollarının hayata geçirilemediği dönemde de sorumluluk aldık ve iş birliği yaptık. Çünkü ulaşım bütünlüklü çözülmesi gereken bir meseledir. Merkezi hükümetin ihale kapsamından çıkardığı Kuzey Çevre Yolu'nun da bir an önce hayata geçmesi gerekiyor" dedi.

-“Gönyeli halkı bunu bilsin; fiber optik projemizi engellediler”

Kıbrıslı Türklerin kendilerini yönetme ihtiyacının en önemli ihtiyaçların başında geldiğini, güneydeki komşular ve Avrupa ile Türkiye'deki insanlar kadar başarılı olacaklarını kaydeden Benli, Avrupa'da alt yapı denildiğinde iletişim çağının yeni alt yapısı olan fiber optik bağlantısının akla geldiğini söyledi. Kendilerinin çağın gereklerini yerine getirmek için sorumluluk almaya hazır olduklarını söyleyen Benli, fiber optik projelerinin neden bitmediğini ve kimlerin engel olduğunu da anlattı. Benli, "Sayın Tolga Atakan Ulaştırma Bakanı idi, sözleşme imzaladık, uluslararası ihaleye çıkmak için yurt dışına insanlar gönderdik. Türkiye'den Aselsan'dan dahi gelindi. İhale dosyasını hazırladık ve ihaleye çıktık. 2020 itibariyle, Gönyeli'de en uzak eve kadar fiber optik uygulanacaktı. Bugün bu olsaydı, seçim bunun rüzgarıyla sandıkları yıkardı. Ancak birilerinin bunu fark ettiğini ve 'Benli bunu da yaparsa sandıkta zapt edemeyiz' dedi. İhale duyurusundan sonra Bakanlar Kurulu'nda iptal edildi ihale. Bu hizmeti kesenler de bugün adaydırlar. Bu hizmeti tıkayanları Gönyeli halkının nasıl takdir edeceğini çok merak ediyorum" diye konuştu.

-“Temel sorunlarının büyümediği tek kent Gönyeli’dir”

Ülkedeki alt yapı ve üst yapısı projeli tek kentin Gönyeli olduğunu, projesiz belediyecilik yapılamayacağını söyleyen Benli, hala İmar Planı'nın konuşulduğunu hatırlatarak, bu nedenle birçok alt yapı sorunlarının çözülemediğini ve bölgelerin suya gömüldüğünü kaydetti.

Benli, "Temel sorunlarının büyümediği tek kent Gönyeli'dir. Herkes eline bir kağıt alıp 'Onu yapacağım bunu yapacağım' yazabilir. Ama nasıl yapacaksın? İraden ve vizyonun var mı? Dürüst ve adil yönetim, güçlü yapı var mı? Eğer bunlar varsa etkin olursunuz. Bunlar yoksa kalem sınırsız, yazabilir her şeyi. Gönyeli Belediyesi 'Yapacağım' dediği her şeyi yapmış bir belediyedir. Önemli olan da budur" dedi.