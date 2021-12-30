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“Asgari ücreti de yüzünüze gözünüze bulaştırdınız”

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CTP lideri Erhürman, asgari ücret konusunda “Kimse Ocak'ta ne alacağını, ne vereceğini bilmiyor. Nihayetinde asgari ücreti de yüzünüze gözünüze bulaştırdınız” dedi

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“Asgari ücreti de yüzünüze gözünüze bulaştırdınız”
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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin asgari ücret konusunda tam bir belirsizlik ortamı yarattığına işaret etti.
Hükümete yüklenen Erhürman, Başbakan Sucuoğlu’nun “sanki başbakan değilmiş gibi asgari ücretin belirlenmesi sürecini eleştirdiğini” ve “aceleye geldiğini” söylediğine dikkati çekti.
Erhürman, Sucuoğlu’nun açıklamalarına işaret ederek “Açıklamasında işverene itiraz ve dava kapısını gösterdi. Sn. Ataoğlu işverenin sosyal sigorta desteğinden söz etti ama Sn. Sucuoğlu'ndan ses çıkmadı” diye konuştu.
Erhürman sosyal medya paylaşımında devamla şunları ifade etti.
“İşveren örgütleri kayıt dışı çalıştırma ve işten çıkarmalar artacak dedi. Sonuç? Seçim öncesi bir manevra. Tam bir belirsizlik. Kimse Ocak'ta ne alacağını, ne vereceğini bilmiyor. İnsanların zaten canı burnunda, nihayetinde asgari ücreti de yüzünüze gözünüze bulaştırdınız!”
 
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