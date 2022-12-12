Adayların sırası belirlendi





Seçim çalışmalarına hız veren parti ve adaylar, propagandalarını sosyal medya, tv-web tv, gazete ve internet gazeteleri üzerinden yapıyor. Sokağa da inen parti ve adaylar, iş yerleri ve sivil toplum örgütlerini ziyaret ediyor.

Ayrıca, CTP "Tam zamanı şimdi"; UBP "Güçlü Belediyeler Güçlü Gelecek" ana sloganını kullanıyor.

Seçim propagandasının başlangıç günü olan 5 Aralık’ta YSK’da yapılan ad çekimiyle adayların oy pusulasındaki yazılış sırası ve BRT’de yapacakları propaganda konuşmalarının yayın sırası belirlenmişti.

Buna göre, Cumhuriyetçi Türk Partisi 1, Kıbrıs Sosyalist Partisi 2, Yeniden Doğuş Partisi 3, Ulusal Birlik Partisi 4, Demokrat Parti 5, Bağımsızlık Yolu 6, Toplumcu Demokrasi Partisi 7 ve Halkın Partisi 8’inci sırada yer aldı. YSK, ayrıca tüm ilçelerdeki bağımsız belediye başkan adayları ve muhtarlar için de ad çekme suretiyle sıra numarası belirledi.

Yerel seçimde, 18 belediye başkanlığına 33’ü partili, 34’ü bağımsız olmak üzere 67 başvuru yapıldı. 61 erkek ve 6 kadın belediye başkanı adayı olurken, kadın adaylardan 2’si UBP’den, 2’si CTP’den, 2’si ise bağımsız.

