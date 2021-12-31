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“4’lü hükümet döneminde yaptık, yine yaparız”

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CTP lideri Erhürman, dörtlü hükümet dönemini anımsatarak, “15 aylık dönemde asgari ücreti yüzde 45 artırdık. Halkın döviz karşısında ezilmemesi için o gün ne gerekiyorsa yaptık, bugün yine yapacağız” dedi

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“4’lü hükümet döneminde yaptık, yine yaparız”
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman
ve beraberindeki heyet KKTC Vatanseverler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti, çözüm önerilerini paylaştı.
Ziyaret sırasında konuşma gerçekleştiren CTP lideri Tufan Erhürman, CTP olarak insan odaklı siyaset yaptıklarını vurguladı.
2018’deki dörtlü hükümette halkın alım gücünü korumak için yaptıklarını hatırlatan Erhürman, hayat pahalılığı ödeneğini yüzde 34 olarak verdiklerini, “göç yasası” diye bilinen yasayla işe girenlere yüzde 37 hayat pahalılığı verdiklerini kaydetti.  
Erhürman, 15 aylık dönemde asgari ücreti yüzde 45 oranında artırdıklarının altını çizerek, “Halkın döviz karşısında ezilmemesi için o gün ne gerekiyorsa yaptık, bugün yine yapacağız” dedi. 
Bütün yükü maliyenin yüklenmesine rağmen, o seneyi 388 milyon artıyla kapattıklarına dikkat çeken Erhürman, UBP hükümetlerinin ise hayat pahalılığını dondurmaya kalktığını kaydetti.
Söz konusu durum neticesinde mahkemeye gittiklerini ve mahkeme kararıyla hayat pahalılığının dondurulmasının engellendiğini söyleyen Erhürman, asıl sorunun zihniyette olduğunu vurguladı.
İçinde bulunulan durumun son derece sıkıntılı olduğunu belirten Erhürman, “Petrole akaryakıta zam yapılıyor. Zam geliyorsa ben neden akaryakıt kuyruğunda bekliyorum? Tüp de bulamıyorum. Aşı var memlekette, aşı kuyrukları oluşuyor. Bu arkadaşlar yönetmiyorlar. Dertleri değildir” dedi. 
Asgari ücretin net 6 bin 90 olarak açıklandığını anımsatan Tufan Erhürman, “Destekliyoruz dedik. Bir gün sonra başbakan ‘aceleye geldi bu iş’ dedi. ‘Bu kadar hızlı olmaz’ dedi. ‘İş verenin itiraz hakkı var, dava hakkı var’ dedi. Çalışma Bakanı başka, hükümet başka mı?” diye sordu.
 
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