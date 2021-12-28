403 kişi yarışacak

YSK, seçim için kesinleşen aday listesini ilan etti. Seçimde, 8 siyasi partiden 400 ve üç bağımsız aday yarışacak

I.CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ

LEFKOŞA İLÇESİ

GAZİMAĞUSA İLÇESİ

GİRNE İLÇESİ

GÜZELYURT İLÇESİ

İSKELE İLÇESİ

LEFKE İLÇESİ

II.HALKIN PARTİSİ

LEFKOŞA İLÇESİ

GAZİMAĞUSA İLÇESİ

GİRNE İLÇESİ

GÜZELYURT İLÇESİ

İSKELE İLÇESİ

LEFKE İLÇESİ

III.ULUSAL BİRLİK PARTİSİ

LEFKOŞA İLÇESİ

GAZİMAĞUSA İLÇESİ

GİRNE İLÇESİ

GÜZELYURT İLÇESİ

İSKELE İLÇESİ

LEFKE İLÇESİ

IV.DEMOKRAT PARTİ

LEFKOŞA İLÇESİ

GAZİMAĞUSA İLÇESİ

GİRNE İLÇESİ

GÜZELYURT İLÇESİ

İSKELE İLÇESİ

LEFKE İLÇESİ

V.TOPLUMCU DEMOKRASİ PARTİSİ

LEFKOŞA İLÇESİ

GAZİMAĞUSA İLÇESİ

GİRNE İLÇESİ

GÜZELYURT İLÇESİ

İSKELE İLÇESİ

LEFKE İLÇESİ

VI.BAĞIMSIZLIK YOLU

LEFKOŞA İLÇESİ

GAZİMAĞUSA İLÇESİ

GİRNE İLÇESİ

GÜZELYURT İLÇESİ

İSKELE İLÇESİ

LEFKE İLÇESİ

VII.YENİDEN DOĞUŞ PARTİSİ

LEFKOŞA İLÇESİ

GAZİMAĞUSA İLÇESİ

GİRNE İLÇESİ

GÜZELYURT İLÇESİ

İSKELE İLÇESİ

LEFKE İLÇESİ

VIII.TOPLUMCU KURTULUŞ PARTİSİ – YENİ GÜÇLER

LEFKOŞA İLÇESİ

GAZİMAĞUSA İLÇESİ

GİRNE İLÇESİ

GÜZELYURT İLÇESİ

İSKELE İLÇESİ

LEFKE İLÇESİ

IX.BAĞIMSIZLAR

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 23 Ocak’ta yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için kesinleşen aday listesini dün ilan etti. Buna göre, seçime 6 ilçeden 403 aday katılıyor.Seçimde, 8 siyasi partiden 400 aday yarışacak. 3 bağımsız adayla birlikte toplam milletvekili aday sayısı 403.50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisi için ilçelerin çıkaracağı milletvekili sayısı Lefkoşa 16, Gazimağusa 13, Girne 11, İskele 5, Güzelyurt 3 ve Lefke 2 olarak belirlenmişti.Erken genel seçime katılacak partiler ve bağımsız adaylar için propaganda dönemi yarın başlıyor. Seçim propagandası, oy verme gününden bir gün önce yani 22 Ocak günü son erecek.YSK, 23 Ocak 2022 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için kesinleşen aday listelerini 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 61’inci maddesi uyarınca başvuru sırasına göre ilan etti.Kesinleşen adaylar şöyle: