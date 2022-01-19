“23 Ocak’ta halkımızla beraber yeni bir yol çizeceğiz”

TDP Genel Başkanı Özyiğit, yurttaşların artık bu çarpık düzenden bıktığını ve ülkede gerçek anlamda bir değişim istediğine dikkat çekerek, TDP olarak daha iyi ve daha güzel yarınlar için yolda olduklarını belirtti



Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları seçimlere yönelik çalışmalarına Alsancak ve Lapta’da devam etti. Alsancak’ta esnafla buluşan adaylar ardından da Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ve Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ile görüştü.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkede reforma en çok ihtiyaç duyulan alanlardan birinin yerel yönetimler olduğunu belirterek, çağdaş hizmetlerin altyapısını oluşturacak reform programını mutlaka hayata geçireceklerini kaydetti.

Özyiğit, Yerel Yönetimler Reformu için bilimsel çalışma yürüteceklerini, yerel yönetimlerin sayısından önce, etkin hizmet çerçevesi belirlenerek, faaliyet alanı analizlerinin hazırlanacağını söyledi.

TDP’nin, yerel yönetimlerin planlı gelişen, herkes için nitelikli kamusal alanların olduğu, toplu taşımacılığın yaygınlaştığı, erişilebilir, kültür, sanat ve sporla entegre, ekonomik büyümeyle daha çok istihdam olanağı sunan yerleşim yerleri oluşturmaları gerektiğine inandığını belirten Özyiğit, “TDP, tüm Belediyelerin ihtiyaç duyduğu, günümüz koşullarına göre yenilenmiş Belediyeler Yasası’nın ivedilikle düzenlenerek Meclis’ten geçirilmesini sağlayacaktır” dedi.

Öte yandan TDP milletvekili adayları, erken genel seçimlere yönelik çalışmalarına Girne’de devam etti.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkenin tüm bölgelerini gezdiklerini belirterek, ziyaretler sırasında açıkça görülenin “23 Ocak’ta TDP’ye güçlü bir desteğin çıkacağı” yönünde olduğunu vurguladı.

Yurttaşların artık bu çarpık düzenden bıktığını ve ülkede gerçek anlamda bir değişim istediğine dikkat çeken Özyiğit, TDP olarak daha iyi ve daha güzel yarınlar için yolda olduklarını belirtti.

Tertemiz ve donanımlı kadroları ile toplumun yapısal sorunlarını çözecek, halkın refah seviyesini yükseltecek, ülkedeki değişimi dönüşümü sağlayacaklarını vurgulayan Özyiğit, 50 milletvekili adayıyla ülkenin bugünden geleceğe ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesini, yolsuzluk, haksızlık ve usulsüzlükten temizlenmesini, fikirlerde ve vicdanlarda özgürleşmesini sağlamak için bir araya geldiklerini belirtti.

Özyiğit, “23 Ocak’ta halkımızla beraber yeni bir yol çizeceğiz. Bu yol da aydınlığı, temizliği, refahı, sivilleşmeyi, demokrasiyi içerecek” dedi.

