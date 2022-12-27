15 bin oy geçersiz sayıldı

Üç farklı şekilde oy verilebilen belediye meclis üyeliği seçimlerinde 14 bin 927 oy pusulası geçersiz sayıldı. Rekor Lapta/Alsancak/Çamlıbel'de

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi'ne ilişkin sonuçları paylaştı.

208 bin 236 seçmenin kayıtlı olduğu seçime katılım oranı yüzde 68.85 olurken, toplam 143 bin 370 seçmen 768 sandıkta oy kullandı.

220 belediye meclis üyesinin de belirlendiği seçimlerde geçersiz sayılan oy pusulalarının sayısı dikkat çekti.

Bunda mühür, mühür+tercih veya karma olmak üzere 3 farklı şekilde oy kullanılmasının etkisi büyük oldu.

Belediye meclis üyeliği seçimlerinde her 10 pusuladan biri geçersiz sayıldı. YKS verilerine göre, geçersiz sayılan oy pusulası toplamı 14 bin 927 oldu. Rekor yüzde 14,39 ile Lapta/Alsancak/Çamlıbel'de gerçekleşti. Gönyeli/Alayköy ise yüzde 8,15 ile en düşük orana sahip yerleşim oldu.

Oran olarak en düşükten en yükseğe oy pusulalarının geçersiz sayıldığı belediye yerleşimleri şöyle sıralandı:

Gönyeli/Alayköy Belediyesi - Yüzde 8,15

Lefke Belediyesi - Yüzde 8,25 26 Aralık 2022

Dikmen Belediyesi - Yüzde 9,17

Değirmenlik/Akıncılar Belediyesi - Yüzde 9,47

Lefkoşa Belediyesi - Yüzde 10,03

Geçitkale/Serdarlı Belediyesi - Yüzde 10,14

Güzelyurt Belediyesi - Yüzde 10,53

Mehmetçik/Büyükkonuk Belediyesi - Yüzde 11,04

Gazimağusa Belediyesi - Yüzde 11,62

İskele Belediyesi - Yüzde 11,69

Girne Belediyesi - Yüzde 12,33

Mesarya Belediyesi - Yüzde 12,41

Tatlısu Belediyesi - Yüzde 12,64

Yeniboğaziçi Belediyesi - Yüzde 12,85

Erenköy/Karpaz Belediyesi - Yüzde 13,39

Beyarmudu Belediyesi - Yüzde 13,42

Çatalköy/Esentepe Belediyesi - Yüzde 14,33

Lapta/Alsancak/Çamlıbel Belediyesi - Yüzde 14,39

