Yeten:Hedefimiz uluslararası tanıtım

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu (KKSF), olağanüstü genel kurulunda federasyon başkanlığına Hüseyin Yeten seçilmişti.

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu başkanı Hüseyin Yeten, başkanlığı süresi içerisindeki hedefleri ile ilgili “Uluslararası tanıtım hedeflerimiz bulunmaktadır. Bu noktada hep beraber çalışılması gerekmektedir.”

