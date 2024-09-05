Vakıflar kadrosunu güçlendirdi

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi A Grubu’nda mücadele edecek olan Vakıflar, 4 transferlerini açıkladı.

Uzun süredir görüşülen Iran’dan iki önemli ismi transfer etti. 3 puanlı Mnsour Ahmadi ve 2,5 puanlı Hasan Ali Khabib alındı. Yeşil siyahlılar daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray’da forma giymiş 2 puanlı Serhat Özbudak’ı renklerine bağladı. Takım ayrıca Türkiye Genç Milli takımında da yer alan Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden 2,5 puanlı Kerim Gökpur’u da takıma kattı.

