Vakıflar kadrosunu güçlendirdi

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi A Grubu’nda mücadele edecek olan Vakıflar, 4 transferlerini açıkladı.
Uzun süredir görüşülen Iran’dan iki önemli ismi transfer etti. 3 puanlı Mnsour Ahmadi ve 2,5 puanlı Hasan Ali Khabib alındı. Yeşil siyahlılar daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray’da forma giymiş 2 puanlı Serhat Özbudak’ı renklerine bağladı. Takım ayrıca Türkiye Genç Milli takımında da yer alan Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden 2,5 puanlı Kerim Gökpur’u da takıma kattı.
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