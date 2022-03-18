Üniversiteler satrançta DAÜ şampiyon

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen üniversitelerarası satranç müsabakalarında şampiyon hem kadınlarda hem de erkeklerde Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) oldu. Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi’nde oynanan karşılaşmalarda kadınlarda ikincilik Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA)’nin olurken üçüncülük ise Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) satranç takımının oldu. Erkeklerde ise ikinci Girne Üniversitesi (GÜ) olurken, üçüncülük Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) takımının oldu. Karşılaşmaların ardından başarılı olanlara kupa ve madalyaları KKÜSF yöneticileri tarafından takdim edildi.

