banner762
Basel-KKTOK işbirliği sürecek
Basel-KKTOK işbirliği sürecek
5 0
Çam kese böceğiyle mücadele şart
Çam kese böceğiyle mücadele şart
26 0
 
“Kesintiler artarak devam edecek”
“Kesintiler artarak devam edecek”
58 0
“Toros’ları Değirmenlik’ten görmeye az kaldı”
“Toros’ları Değirmenlik’ten görmeye az kaldı”
61 0
GKK’dan moral ziyareti
GKK’dan moral ziyareti
10 0
İskele’de kazanan Koop
İskele’de kazanan Koop
8 0
Portakalın içinden kabuklu portakal çıktı
Portakalın içinden kabuklu portakal çıktı
80 0
banner797
banner794

Üniversiteler satrançta DAÜ şampiyon

banner476

banner714
Üniversiteler satrançta DAÜ şampiyon
Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen üniversitelerarası satranç müsabakalarında şampiyon hem kadınlarda hem de erkeklerde Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) oldu. Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi’nde oynanan karşılaşmalarda kadınlarda ikincilik Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA)’nin olurken üçüncülük ise Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) satranç takımının oldu. Erkeklerde ise ikinci Girne Üniversitesi (GÜ) olurken, üçüncülük Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) takımının oldu. Karşılaşmaların ardından başarılı olanlara kupa ve madalyaları KKÜSF yöneticileri tarafından takdim edildi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.