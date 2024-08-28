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Tatar, Lefkoşa Satranç Derneği’ni kabul etti

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Tatar, Lefkoşa Satranç Derneği’ni kabul etti
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Satranç Derneği Başkanı Baytun Tuna ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kabulde, satrançta başarı sağlayarak dereceye giren gençler de hazır bulundu.
Kabuldeki konuşmasında, satrancın çok iyi bir altyapı gerektiren bir spor olduğunu dile getiren Tatar, çocukların kişisel gelişimi ve strateji belirleyebilmesi adına erken yaşta öğrenilmesinin önemine değindi.
Satranç alanında başarı sağlayan gençleri tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, bunun bir ekip işi olduğunun altını çizdi. 
Bu alanda başarı sağlanmasında derneğin katkılarının yadsınamaz olduğunu belirten Tatar, yönetim kurulunu tebrik edip, başarılarının devamını diledi.
 
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