Selin Karakaya Satranç Şampiyonası’nı Eylül Güneş kazandı

2024 KKTC Selin Karakaya Kadınlar Satranç Şampiyonası’nı Eylül Güneş kazandı. Yarışmada şampiyon olanlara ödülleri takdim edildi

2024 KKTC Selin Karakaya Kadınlar Satranç Şampiyonası tamamlandı. Şampiyonada Eylül Güneş birinci, Destina Çinay Çıka ikinci, Akasya Eskiköy üçüncü, Ecem Kapısız dördüncü ve Hatice Filo ise beşinci oldu.

Turnuvanın ödül töreninde Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, Arzum KKTC ve Edip Elektronik Direktörü Ayşe Edip ve Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Başkanı Dr. Mert Taşkın konuşmalarını yaparak, kazanan sporculara ödüllerini takdim etti.

Turnuvanın gerçekleşmesinde büyük desteği olan turnuva sponsoru Arzum KKTC Edip Elektronik’e, TED Koleji’ne, Kıbrıs Sağlık Toplum Bilimleri Üniversitesi’ne, Ekor Elegance Otel’e ve tüm sporculara teşekkür ederiz.

2024 KKTC Kadınlar Şampiyonu EYLÜL GÜNEŞ

2. Destina Çinay Çıka

3.Akasya Eskiköy

4.Ecem Kapısız

5. Hatice Filo

