Satrançta,Süper Lig uygulamasına geçilecek

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu yönetim kurulu toplantısında, Süper Lig uygulamasına geçilmesi kararlaştırıldı

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu (KKSF) yönetim kurulu toplantısında, Süper Lig uygulamasına geçilmesi kararlaştırıldı.

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu yönetim kurulu toplantısında alınan kararlar şöyle:

“1. Kulüp ve Derneklerden alınan görüşler doğrultusunda Süper Lig uygulamasına geçilmesine ve tescil edilen 2020 Lig'inden düşme olmamasına karar verildi. Lig'in oluşumu Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig olarak belirlendi.

2. 2021-2022 Sezonu kayıt yenileme, vize ve transfer işlemleri 16 Ekim – 28 Ekim 2021 tarihleri arasında olacaktır.

• Dernek ve Kulüpler için yıllık tüzel üyelik aidatı: 250 TL

• Yıllık Antrenör vize ücreti: 180 TL

• Yıllık Hakem vize ücreti: 120 TL

• Sporcu Transfer ücreti: 20 TL

• Sezon boyunca sporcuların yapılacak olan turnuvalara katılabilmesi için sporcu vize ücretlerini yatırmış olmaları gereklidir. 12 yaş ve altı sporcular için vize ücreti alınmayacaktır. 13 yaş ve üzeri sporcular için sporcu vizesi ücreti 20 TL'dir.”

