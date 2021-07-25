Satrançta ödül kazananlar açıklandı

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 2021 Bireysel Federasyon Kupası Dereceye girip ödül alan sporcular açıklandı.
14 kategoride ödül alan sporcular şöyle:
1. FM Yamaç Samani
2. FM Hüseyin Can Ağdelen
3. Kemal Yıldırım
4. Adman Devran Tolon
5. Tuğberk Bardak
Kadın Özel Ödülü Zehra Ece Ermemiş
Veteran Özel Ödülü Gökmen Coşan
En iyi 2003-2004 doğumlu Ata Atasoy
En İyi 2005-2006 doğumlu Ali Genç
En İyi 2007-2008 doğumlu Tuğra İstillozlu
En İyi 2009-2010 doğumlu Arda Köle
En İyi 2011-2012 doğumlu Emre Şeb
En İyi 2013 ve sonra doğumlu Hasan Meriçhan
En iyi Performans Buse Fegan
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