Satrançta milli takım kampı tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu (KKSF) Online Milli Takım Eğitim Kampı 27-28 Şubat 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonundan, Online Milli Takım Eğitim Kampı ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

“KKSF Online Milli Takım Eğitim Kampı toplam 60 sporcunun katılımıyla 27 Şubat Cumartesi günü Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Hasan Samani ve ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası KKTC ülke müdürü Serhan Akşahin’in açılış konuşmalarının ardından başlamıştı.

Toplam 2 gün süren kamp boyunca sporcularımız 10 saatlik eğitim sürecini başarıyla tamamladı. Kampımızın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

