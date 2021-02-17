Satrançta grup eğitmenleri belirlendi

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu (KKSF) Online Eğitim Kampı grup ve grup eğitmenlerini belirleyip açıkladı.
27 – 28 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak olan Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Online Eğitim Kampı grup eğitmenleri şöyle:
Grup FM Yamaç Samani
Grup FM Hüseyin Can Ağdelen
Grup NM Cengiz Hasman
Grup Ekin Arca
Grup Ayşe Tolgar
Grup Damla Boşnak
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