Satrançta grup eğitmenleri belirlendi

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu (KKSF) Online Eğitim Kampı grup ve grup eğitmenlerini belirleyip açıkladı.

27 – 28 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak olan Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Online Eğitim Kampı grup eğitmenleri şöyle:

Grup FM Yamaç Samani

Grup FM Hüseyin Can Ağdelen

Grup NM Cengiz Hasman

Grup Ekin Arca

Grup Ayşe Tolgar

Grup Damla Boşnak



