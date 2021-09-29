Satrançta bölge birincilikleri sürüyor

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonunun organize ettiği 2021 Bölge Birincilikleri 4 bölgede eş zamanlı olarak 27 Eylül Pazartesi günü başladı.
2021 KKTC Bölge Birincilikleri Lefkoşa, Girne, Mağusa veYenierenköy’dedevam ederken, heyecanlı maçlar oynanıyor.
Covid-19 tedbirleri gereğince Sağlık Bakanlığının yayınladığı talimatlarınuygulandıüı turnuva salonlarında bulunan herkesten 7 gün geçerliliği olan negatif PCR/Antijen test sonucu talep ediliyor.
Ayrıca turnuva salonunda bulunan herkes hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymak ve maske takmak zorunda bulunuyor.
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