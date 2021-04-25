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Satrançta 23 Nisan turnuvası Köle’nin

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen online satranç turnuvasında birinci Arda Köle, ikinci Hayal Arslan ve üçüncü Emre Şeb oldu

Satrançta 23 Nisan turnuvası Köle’nin
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Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu (KKSF), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdolayısıyla, online satranç turnuvası düzenlendi.
Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonundan online satranç turnuvası ile ilgili olarak şu açıklama yapıldı:
“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla küçük sporcularımıza satranç oynama fırsatı sunabilmek için federasyonumuz tarafından 23 Nisan 2021, Cuma günü saat 18.30'da Lichess platformunda online satranç turnuvası düzenlendi.
Turnuvamız ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası KKTC Müdürü Serhan Akşahin'in açılış konuşmasının ardından başladı. 45 sporcunun katıldığı turnuvada (11 yaş ve altı) birinci Arda Köle, ikinci Hayal Arslan ve üçüncü Emre Şeb oldu.
İlk üçe giren ve turnuvaya katılan tüm sporcularımızı tebrik eder, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutlarız.”
 
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