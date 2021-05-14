Satrançta 19 Mayıs coşkusu yaşanacak

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu (KKSF) Atatürk’ü anmak,19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutlamak amacıyla 19 Mayıs 2021 Çarşamba saat: 18:30'da, Lichess platformunda online satranç turnuvası yapacak.
Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonundan turnuva ile ilgili yapılan açıklama şöyle:
“Turnuva, kapalı turnuva olup, 2003 – 2009 tarihleri ve arasında doğan KKSF lisanslı sporcuları katılabilir. Detaylı yönerge ektedir.
Turnuvaya kayıt olmak isteyenler:
a) Öncelikle Federasyona mail gönderip, ADI SOYADI, LICHESS KULLANICI ADI, DOĞUM TARİHİ, BAĞLI BULUNDUĞU KULÜP/DERNEK VEYA OKULU YAZARAK ([email protected]) başvuru yapacaklardır.
b) Başvurusu onaylananlara mail ile Takım üyeliği ve turnuva kayıt şifresi gönderilecektir.
c) Turnuvaya www.lichess.orgonline turnuva sayfasından yarışma linkini tıklayarak (https://lichess.org/swiss/tifPwlBu), üyelikleri yoksa kendi kullanıcı adı ve şifresini oluşturarak üye olacaklardır.
d) Daha sonra Federasyondan gönderilen şifre ile Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu takımına üye olacaklar ve turnuva linkinden turnuvaya kayıt yapacaklardır. Şifreyi Federasyona başvuru yapmayanlara vermek yasaktır.
e) Kayıt yapmakta sorun yaşayanlar Federasyon ofisinden (0392 223 61 33) veya Ahmet Kansal (0533 861 3640) teknik destek ve yardım talep edebilirler.
Not 1: Sporcular bireysel başvuru yapabileceği gibi Dernekleri aracılığı ile toplu başvuru yapabilirler.
Not 2: Turnuvaya kayıtta sorun yaşamamak için başvuru ve kayıt işleminin son güne bırakılmaması tavsiye edilir.
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