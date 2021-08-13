Satrancın genç şampiyonu Yıldırım

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu tarafından I. Gençler Satranç Şampiyonası şampiyonu, 7 turun sonunda 6,5 puanla Kemal Yıldırım oldu

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu tarafından geçtiğimiz hafta Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde düzenlenen I. Gençler Satranç Şampiyonası tamamlandı.

I. Gençler Satranç Şampiyonası şampiyonu 7 turun sonunda 6,5 puanla Kemal Yıldırım oldu.Kemal Yıldırım'ın ardından 6,0 puanla Ata Atasoy ikinci, 5,5 puanla Ali Genç üçüncü, 5,0'ar puanla Ali Karakuş dördüncü ve Tuğberk Bardak beşinci gelirken Timur Musin performans özel ödülünü almaya hak kazandı.

3 gün boyunca ilk 6 masada oynayan sporcuların oyunları Lichess.org sitesinde eş zamanlı olarak yayınlanırken, tüm turlar Ulusal Usta Cengiz Hasman, yönetim kurulu üyeleri Çağın Kansal, Ahmet Aslım ve konukları tarafından yorumlandı.

Son turun bitiminin ardından dereceye giren sporculara ödülleri başkan Hüseyin Yeten, asbaşkan Kaan Kutlay, Yönetim Kurulu Üyeleri Melis Hoca, Evrim Kansal, Muzaffer Ermemiş ve turnuva başhakemi Tolga Öztürk tarafından takdim edildi.

