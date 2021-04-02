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Satranççılarımız Türkiye’de yarı finalde yarıştılar

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Satranççılarımız Türkiye’de yarı finalde yarıştılar
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Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu tarafından Tornelo platformu üzerinden düzenlen 2021 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası yarı final karşılaşmalarında mücadele ettiler.
Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu adına Eylül Güneş, Defne Öz ve Zehra Ece Ermemiş turnuvada yer aldılar. Tamamlanan yarı final maçlarından sonra resmi sonuçlar kısa süre içerisinde açıklanacak. 
 
 
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