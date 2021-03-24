Satranççılarımız, Türkiye Şampiyonasında hamle yapacaklar

Tornelo Platformunda 27-28 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 2021 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası yarı final yarışmasına Türkiye illerinde ilk 3 dereceyi alan sporcular ile Ulusal ve FIDE unvanına sahip sporcuların yanı sıra KKTC 2020 Kadınlar Satranç Şampiyonasında dereceye girmiş 3 sporcumuza da katılım kontenjanı verildi.

Yarı final yarışmasında KKTC'yi temsilen Eylül Güneş, Defne Öz ve Zehra Ece Ermemiş yer alacak.Şampiyonada ilk 16 sırayı elde eden sporcular 2021 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası Final yarışmasında oynamaya hak kazanacaklar.

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından ilk 16 dereceye giren sporculara çeşitli hediyeler verilecek.

