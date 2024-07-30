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Satranççılarımız, Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası`nda başarıyla yarıştı

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Satranççılarımız, Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası`nda başarıyla yarıştı
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2024 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası 21-28 Temmuz’da Denizli’de düzenlendi. Türkiye Kulüpler Şampiyonası’nda Türkiye’nin dört bir yanından 53 ve ülkemizden 2 olmak üzere toplam 55 takım yarıştı. Bu takımlarda toplamda 675 sporcu hamle yaptı.
Üç yıl önce kurulan Cortado Sertbay Satranç Akademisi takımı, arka arkaya ikinci ve birinci lig şampiyonluklarının ardından bu yıl da süper lig şampiyonu olup ülkemizi temsil etmeye hak kazanmıştı. Bu yıl ilk kez kulüpler şampiyonasında yarışan Cortado Sertbay Satranç Akademisi üç galibiyet, iki beraberlik ve dört yenilgi ile turnuvayı başarıyla tamamladı.
Cortado Sertbay Satranç Akademisi'nin Denizli kafilesini oluşturan sporcuları şu isimlerden oluşmuştu; Ufuk Tarman,  Şahin Şahmaran, Ali Doğan Nay, Berk Nay, Bartu Özaydın, Nezafet Doğan, Doruk Tarman, Taylan Kaplan.
 
 
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