Satranç Şampiyonasında Samani lider

2020 KKTC Genel Satranç Şampiyonası’nın, Arif Hasan Tahsin’in anısına düzenlenen ikinci ayağı sonunda FM Yamaç Samani lider olurken, Mustafa Sakallı, Hüseyin Can Ağdelen, Kemal Yıldırım ve Ahmet Paşa, Samani’yi takip ediyorlar

2020 KKTC Genel Satranç Şampiyonası’nın, merhum öğretmen, sendikacı, gazeteci-yazar Arif Hasan Tahsin’in 8. ölüm yıldönümü nedeniyle anısına düzenlenen ikinci ayağı sonunda FM Yamaç Samani, en yakın rakibinin önünde yarım puan farkla liderliğe yerleşti.

Türkiye İş Bankası’nın ana sponsorluğunda, KTÖS, Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vakfı ve KTOEÖS’ün katkılarıyla 3 ayak ve 8 tur üzerinden düzenlenen şampiyonanın ikinci ayağı 12-13 Aralık’ta Mağusa’da Çanakkale Türk Spor Kulübü Selim Tilki Lokalinde oynandı.

Ahmet Türeller, Perihan Akyürek, Osman Şeker ve Taylan Kaplan’ın hakem olarak görev aldığı bu ayakta, ayrıca Ahmet Aslım, Cengiz Hasman, Mehmet Atasoy ve Çetin Çeker’den oluşan canlı yayın ekibi şampiyona boyunca görev yapıyor.

Şampiyonanın ilk altı masasının maçları elektronik akıllı satranç tahtaları aracılığıyla KKSF’nin Facebook sayfası ile dünyanın en popüler satranç internet sitelerinden biri olan lichess.org’da tüm dünyaya yayınlanıyor.

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Hasan Samani ile ayağın sembolik açılışını yapan KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş’in kısa konuşmalarından sonra 12 Aralık Cumartesi oynanan 4. turu, 13 Aralık Pazar günü oynanan 5. ve 6. turlar takip etti.

Geride kalan 6 tur sonunda 5,5 puanla FM Yamaç Samani lider olarak ilerlerken hemen ardından 5 puanla Mustafa Sakallı geliyor, FM Hüseyin Can Ağdelen, Kemal Yıldırım ve Ahmet Paşa da 4,5’er puanla sıralamada ilk 5’te yer alıyorlar.

2020 Genel Satranç Şampiyonası, 19-20 Aralık tarihlerinde Güzelyurt’ta Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinde oynanacak son ayak (7. ve 8. Tur) karşılaşmaları ile bitecek.



