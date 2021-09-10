Satranç Ligleri tescil edildi

KuzeyKıbrısSatrançFederasyonugenelkurulundaoyçokluğuilealınan2020 KKSF SatrançLigleritesciledilmesikararı, yönetimkurulundaoybirliğiilekabuledildi
KuzeyKıbrısSatrançFederasyonu (KKSF) 17 Haziran 2020 tarihindepandemisebebiyle 2020 SatrançLiglerininiptaledilmesikararıalmıştı.
14 Temmuz 2021de yapılanKuzeyKıbrısSatrançFederasyonuolağanüstügenelkurulunda, federasyonun en büyükkararorganıolangenelkuruluoluşturan 17 üyekulüp/dernekten 12'sinin onayıylatesciltalebitekrargörüşülmeküzereyeniyönetimesunulmuştu.
8 Eylül 2021 tarihliyönetimkurulutoplantısında, 2020 SatrançLiglerinde 1. devrenintamamlanmasıvetümtakımlarınbirbiriyleoynamışolması da gözönünealınarakiptalkararınınkaldırılıp 1. devremaçlarınıntesciledilmesioybirliğiilekabuledildi.
2020 KKSF SatrançLigleri 1. Devresonundadereceyegirenkulüp/derneklerşuşekildedir:
I. LİG:
1. BROADMAX MAĞUSA SATRANÇ DERNEĞİ
2. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
3. LEFKOŞA SATRANÇ DERNEĞİ
II. LİG A GRUBU:
1. GÜMÜŞ AT SATRANÇ DERNEĞİ
2. SATRANÇ EĞİTİM MERKEZİ
3. LEFKE SATRANÇ DERNEĞİ
II. LİG B GRUBU:
1. ALTIN PİYON SATRANÇ DERNEĞİ
2. BEYARMUDU BELEDİYESİ SATRANÇ KULÜBÜ
3. GİRNE KALESİ SATRANÇ DERNEĞİ