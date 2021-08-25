Satranç Federasyonu 2 şampiyona birden gerçekleştirecek

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu (KKSF) 2021 Kadınlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonaları gerçekleştirecek.
28 Ağustos – 1 Eylül 2021 tarihlerinde Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksinde bulunan Atatürk Kapalı Spor Salonunda yapılacak olan şampiyonaların yönergeleri Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu sitesinde yayınlandı.
Her iki turnuva için son başvuru tarihi 26 Ağustos 2021, Perşembe günü saat 15.00 olarak açıklanırken, başvurular [email protected] adresine yapılacak.
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