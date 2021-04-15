Satranç bayramı yaşanacak

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu, 23 Nisan Cuma günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla on line satranç turnuvası düzenleyecek



Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonundan online satranç turnuvası ile ilgili şu açıklama yapıldı:

“Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla küçük sporcularımıza satranç oynama fırsatı sunabilmek için federasyonumuz tarafından 23 Nisan 2021, Cuma günü saat 18.30'da Lichess platformunda online satranç turnuvası yapılacaktır.

2010 ve sonra doğumlu olan (11 yaş ve altı) KKTC'de ikamet eden tüm çocukların katılabileceği turnuvaya kayıt olabilmek için:

a) Öncelikle federasyona mail gönderip, adı soyadı, lıchess kullanıcı adı, doğum tarihi, bağlı bulunduğu kulüp/dernek veya okulu yazarak (

b) Başvurusu onaylananlara mail ile turnuva kayıt şifresi gönderilecektir.

c) Turnuvaya

d) Daha sonra Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu takımına üye olacaklar ve turnuva linkinden federasyon tarafından gönderilen şifre ile turnuvaya kayıt yapacaklardır.

e) Kayıt yapmakta sorun yaşayanlar federasyon ofisinden (0392 223 61 33) veya Ahmet Kansal (0533 861 3640) teknik destek ve yardım talep edebilirler.

Not 1: Sporcular bireysel başvuru yapabileceği gibi dernekleri aracılığı ile toplu başvuru yapabilirler.

Not 2: Turnuvaya kayıtta sorun yaşamamak için başvuru ve kayıt işleminin son güne bırakılmaması tavsiye edilir.”



Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu (KKSF), Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla online satranç turnuvası düzenleyecek.Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonundan online satranç turnuvası ile ilgili şu açıklama yapıldı:“Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla küçük sporcularımıza satranç oynama fırsatı sunabilmek için federasyonumuz tarafından 23 Nisan 2021, Cuma günü saat 18.30'da Lichess platformunda online satranç turnuvası yapılacaktır.2010 ve sonra doğumlu olan (11 yaş ve altı) KKTC'de ikamet eden tüm çocukların katılabileceği turnuvaya kayıt olabilmek için:a) Öncelikle federasyona mail gönderip, adı soyadı, lıchess kullanıcı adı, doğum tarihi, bağlı bulunduğu kulüp/dernek veya okulu yazarak ( [email protected] ) başvuru yapacaklardır.b) Başvurusu onaylananlara mail ile turnuva kayıt şifresi gönderilecektir.c) Turnuvaya www.lichess.org online turnuva sayfasından yarışma linkini tıklayarak ( https://lichess.org/swiss/9dnC5wWF ), üyelikleri yoksa kendi kullanıcı adı ve şifresini oluşturarak üye olacaklardır.d) Daha sonra Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu takımına üye olacaklar ve turnuva linkinden federasyon tarafından gönderilen şifre ile turnuvaya kayıt yapacaklardır.e) Kayıt yapmakta sorun yaşayanlar federasyon ofisinden (0392 223 61 33) veya Ahmet Kansal (0533 861 3640) teknik destek ve yardım talep edebilirler.Not 1: Sporcular bireysel başvuru yapabileceği gibi dernekleri aracılığı ile toplu başvuru yapabilirler.Not 2: Turnuvaya kayıtta sorun yaşamamak için başvuru ve kayıt işleminin son güne bırakılmaması tavsiye edilir.”